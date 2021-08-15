لبنان: مقتل عشرين شخصا على الأقل وجرح العشرات في انفجار صهريج وقود في عكار

جنود من الجيش اللبناني وعناصر من الصليب الأحمر قرب موقع انفجار صهريج وقود في عكار شمال لبنان، 15 أغسطس/آب 2021.

أعلنت منظمة الصليب الأحمر اللبناني الأحد مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة 79 بجروح، إثر انفجار صهريج وقود في منطقة عكار شمال لبنان، فيما يتخبط البلد في أزمة محروقات حادة تشل المرافق العامة والخدمات. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "ظروف الانفجار غير واضحة.."، مشيرة إلى أن أغلب الضحايا والمصابين كانوا ممن تجمعوا حول الخزان لتعبئة الوقود.

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لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 79 بجروح إثر انفجار صهريج وقود في منطقة عكار شمال لبنان، حسبما أعلن الصليب الأحمر الأحد، وسط أزمة محروقات حادة تشل المرافق العامة والخدمات في هذا البلد.

ولم ترد أي تفاصيل في الوقت الراهن عن سبب الانفجار الذي وقع في وقت يعاني لبنان منذ أسابيع طويلة من نقص في المحروقات، ينعكس سلبا على قدرة المرافق العامة والمؤسسات الخاصة وحتى المستشفيات على تقديم خدماتها.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على منصات التواصل حريقا كبيرا في موقع الانفجار. وقال رجل في شريط فيديو نشرته إحدى وسائل الإعلام المحلية ولم يكن في الإمكان التثبت من صحته بشكل مستقل، "انظروا كيف تحترق الناس".

تغريدة الصليب الأحمر اللبناني ⚠️ ⚠️⚠️٢٢ فرقة من #الصليب_الاحمر_اللبناني تستجيب لانفجار صهريج المحروقات في #عكار . تعمل فرقنا على نقل القتلى والجرحى الى مستشفيات المنطقة. pic.twitter.com/yTX4fbInw2 — Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) August 15, 2021

بدوره، أوضح الصليب الأحمر اللبناني على تويتر أن فرقه "نقلت 20 جثة" من موقع انفجار صهريج وقود في عكار إلى مستشفيات في المنطقة. مضيفا أن 79 شخصا آخرين أصيبوا بجروح.

نقل جرحى إلى طرابلس

في السياق، صرح ياسين متلج، وهو موظف في أحد مستشفيات عكار، أن ما لا يقل عن سبع جثث وعشرات المصابين بحروق نقلوا إلى المستشفى. وأن الجثث "محروقة إلى حد لا يمكننا التعرف إليها. بعضها بلا وجوه وبعضها بلا أياد". وأوضح أن المستشفى اضطر إلى رفض استقبال معظم الجرحى لأنه غير مجهز لمعالجة المصابين بحروق بالغة، فنقل بعضهم إلى مستشفى السلام في طرابلس على مسافة 25 كلم، وهو الوحيد المجهز لذلك في المنطقة.

هذا، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن "ظروف وملابسات حصول الانفجار لا تزال غير واضحة بانتظار نتائج التحقيق"، مشيرة إلى أن المصابين "كانوا بغالبيتهم ممن تجمعوا حول الخزان لتعبئة الوقود منه".

وأضافت الوكالة أن "عملية بحث تجري في محيط انفجار خزان البنزين بحثا عن مفقودين محتملين". وبأن "قوة من الجيش حضرت في حينه لمعالجة الأمور وبعد مغادرة الجيش المكان ليلا، حصل تدافع كبير من قبل أبناء المنطقة لتعبئة ما تبقى من البنزين في الخزان، حيث حصل الانفجار".

الحريري: "مجزرة في عكار"

ووقع الانفجار في عكار بعد أقل من أسبوعين على إحياء لبنان الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020 والذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص.

وعلق رئيس الوزراء السابق سعد الحريري على تويتر مؤكدا أن "مجزرة عكار لا تختلف عن مجزرة المرفأ" مضيفا "لو كان هناك دولة تحترم الإنسان لاستقال مسؤولوها بدءا برئيس الجمهورية إلى آخر مسؤول عن هذا الإهمال".

تغريدة سعد الحريري مجزرة #عكار لا تختلف عن مجزرة #المرفأ.

رحم الله الشهداء واسكنهم فسيح جناته

شفى الله الجرحى والمصابين.

ما حصل في الجريمتين لو كان هناك دولة تحترم الإنسان لاستقال مسؤوليها، بدءا برئيس الجمهورية إلى اخر مسؤول عن هذا الإهمال

طفح الكيل.

حياة اللبنانيين و أمنهم اولوية الاولويات. — Saad Hariri (@saadhariri) August 15, 2021

وتشكلت صفوف انتظار طويلة جدا السبت أمام محطات الوقود فيما اعترض مواطنون غاضبون صهاريج وقود في بعض المناطق، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

الجيش يؤمن محطات الوقود

وكان الجيش اللبناني قد أعلن السبت أنه باشر "عمليات دهم محطات الوقود ومصادرة الكميات المخزنة من مادة البنزين". ونشر الجيش على منصات التواصل صورا يظهر فيها جنود يوزعون بأنفسهم البنزين على السيارات في محطات وقود.

وأكد الجيش في بيان أن وحداته "ستصادر كل كميات البنزين التي يتم ضبطها مخزنة في هذه المحطات على أن يُصار إلى توزيعها مباشرة على المواطن دون بدل".

ويتخبط لبنان في أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850، تسببت بفقدان الليرة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها، فيما بات 78 بالمئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر و36 بالمئة في فقر مدقع، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

فرانس24/ أ ف ب

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