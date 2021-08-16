مقتل أربعة فلسطينيين في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية بالضفة الغربية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية الاثنين أن قوات إسرائيلية كانت في مداهمة بالضفة الغربية المحتلة تبادلت إطلاق النار مع مسلحين فلسطينيين. من جهة أخرى، ذكر مسؤول فلسطيني محلي أن ما لا يقل عن أربعة فلسطينيين قتلوا خلال مداهمة إسرائيلية.

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أفادت الشرطة الإسرائيلية أن قوات إسرائيلية كانت في مداهمة بالضفة الغربية المحتلة تبادلت إطلاق النار مع مسلحين فلسطينيين الاثنين، كما ذكر مسؤول فلسطيني محلي أن ما لا يقل عن أربعة فلسطينيين قُتلوا.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية في بيان أن قوات خاصة تنكرت في هيئة فلسطينيين تعرضت لإطلاق نار كثيف من "عدد كبير" من المهاجمين بينما كانت في مهمة لاعتقال أحد المسلحين في مدينة جنين.

وأضافت الشرطة "ردت القوات المتنكرة بإطلاق النار صوب الإرهابيين وحيدتهم".

ولفت محافظ جنين ووزارة الصحة الفلسطينية إلى أن أربعة فلسطينيين قُتلوا خلال مواجهات مسلحة مع الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية. وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن الواقعة لم تسفر عن إصابة إسرائيليين.

وتابع أكرم الرجوب محافظ جنين في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين "عدد الشهداء أربعة اثنان منهما تحتجزهما قوات الاحتلال"، مضيفا أن "العملية العسكرية الإسرائيلية كانت سريعة وتم خلالها إطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف".

وتظهر لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اشتباكات مسلحة بين شبان وقوات إسرائيلية.

وذكر سكان محليون أن القوات الإسرائيلية التي داهمت مدينة جنين ومخيمها في ساعات الفجر قد انسحبت.

فرانس24/رويترز

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