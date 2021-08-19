لبنان: زعيم حزب الله يعلن عن إرسال إيران سفينة محملة بالوقود لبلاده ويحذر الإسرائيليين والأمريكيين

قال حسن نصر، الأمين العام لحزب الله اللبناني، الخميس في كلمة بمناسبة ذكرى عاشوراء إن إيران أرسلت سفينة محملة بمادة المازوت للبنان للمساهمة في حل أزمة المحروقات بالبلاد، وأضاف أن سفنا أخرى ستتبعها مستقبلا. ولم يصدر أي تعليق على الإعلان من حكومة تصريف الأعمال التي تسيّر شؤون البلاد منذ عام. وتوعد نصر الله إسرائيل والولايات المتحدة برد منه حال تعرضت السفينة لأي هجوم نتيجة العقوبات المفروضة على إيران.

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في كلمته الخميس في ذكرى عاشوراء، أعلن الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، أن سفينة محمّلة بالمازوت ستنطلق خلال ساعات من إيران التي تفرض واشنطن عليها عقوبات اقتصادية، إلى لبنان الذي يشهد أزمة محروقات حادة وسط انهيار اقتصادي. وأثار إعلان نصرالله انتقاد رئيس الحكومة السhبق سعد الحريري الذي حذر من أن دعما إيرانيا سيجلب مزيدا من "المخاطر والعقوبات" على لبنان.

وعلى وقع الانهيار الاقتصادي المستمر منذ عامين الذي صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850، يشهد لبنان منذ أشهر أزمة محروقات متفاقمة تنعكس بشكل كبير على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية.

كما يشهد أزمة سياسية تحول دون توافق الأطراف المختلفة منذ سنة على تشكيل حكومة يضغط المجتمع الدولي لتشكيلها لكي يكون في إمكانها إجراء إصلاحات أساسية في البلاد تمهد لتقديم مساعدات دولية.

عادل يمين محلل سياسي من بيروت 02:24

وكان الحريري، أبرز زعماء السنة في لبنان، وبعد "هدنة طويلة" مع حزب الله، خصمه السياسي المدعوم من إيران، وتسويات، قد اتهم أمس طهران بتعطيل تشكيل حكومة في لبنان.

وقال نصر الله "سفينتنا الأولى التي ستنطلق من إيران محملة بالمواد (...) أَنجزت كل الترتيبات. حُمّلت بالأطنان المطلوبة... وستبحر خلال ساعات... إلى لبنان". وأوضح "أعطينا الأولوية في السفينة الأولى لمادة المازوت" من أجل "المستشفيات ومصانع الأدوية ومصانع المواد الغذائية وأفران الخبز ومولدات الكهرباء".

وحذّر نصرالله الإسرائيليين والأمريكيين من أن حزبه سيعتبر السفينة "أرضاً لبنانية"، ما ينذر بردّ منه في حال تعرضها لهجوم بعدما شهدت سفن مرتبطة بإيران وإسرائيل هجمات في الأشهر الماضية، اتهم كل طرف الآخر بالوقوف خلف بعضها أقله.

وكان نصرالله أعلن الشهر الماضي استعداد حزبه استيراد الوقود من حليفته إيران، معتبراً أن الحكومة اللبنانية لا يمكنها اتخاذه مثل هذا القرار جراء ضغوط من الولايات المتحدة التي تفرض عقوبات اقتصادية حادة على طهران.

ويعتبر حزب الله الذي الذي يتلقى المال والسلاح من طهران ويمتلك ترسانة عسكرية ضخمة فضلا عن شبكة واسعة من الخدمات الاجتماعية، اللاعب السياسي الأكثر نفوذا في لبنان. ويتهمه خصومه بأنه يرهن لبنان لإيران، وتصنفه واشنطن ودول خليجية مجموعة "إرهابية".

وأعلنت السلطات اللبنانية مرارا أنها ملتزمة في تعاملاتها المالية والمصرفية بعدم خرق العقوبات الدولية والأمريكية المفروضة على إيران.

ولم يوضح نصر الله ما إذا كانت السفينة ستصل إلى الموانئ اللبنانية، لكنه قال "عندما تصل إلى مياه البحر الأبيض المتوسط نتحدث عن تفاصيل إلى أين وكيف ومتى والآليات العملية وما شابه". ووعد أن سفنا أخرى ستتبعها لاحقا. ولم يصدر أي تعليق على الإعلان من حكومة تصريف الأعمال التي تسيّر شؤون البلاد منذ عام.

واعتبرت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتيان أن هناك أسئلة عدة تجب الإجابة عنها حول كمية الشحنة ومن سيدفع ثمنها والميناء الذي ستتوقف فيه وما إذا كانت الحكومة اللبنانية على علم بأي تبادل مالي.

وأشارت هايتيان إلى احتمال أن "تتوجه السفن الإيرانية إلى سوريا" حيث يتم تفريغها قبل نقلها إلى لبنان.

ولكنها حذرت من "أن هذا كله تمنعه العقوبات أساسا، وبالتالي ليس بالأمر السهل، لكن بما أن حزب الله يقوم به علنا، فهناك خطر على لبنان، من ناحية العقوبات أو حتى الهجوم".

"إعلان خطير"

وبعد وقت قصير على كلام نصر الله، علق سعد الحريري متسائلا ما إذا كانت السفينة الإيرانية "بشرى سارة... أم إعلانا خطيرا بزج لبنان في وحول صراعات داخلية وخارجية".

وقال في بيان إن حزب الله "يعلم أيضا أن سفن الدعم الإيرانية ستحمل معها إلى اللبنانيين مخاطر وعقوبات إضافية على شاكلة العقوبات التي تخضع لها فنزويلا ودول أخرى"، مشددا على أن "اعتبار السفن الإيرانية أراضي لبنانية يشكل قمة التفريط بسيادتنا الوطنية". ورفض ما وصفه بـ"مشاريع إغراق لبنان في حروب عبثية تعادي العرب والعالم".

ويتخطى دور حزب الله، العدو اللدود لإسرائيل وحليف دمشق، لبنان. إذ يُعد لاعبا أساسيا في سوريا والعراق مرورا باليمن، ويراه كثيرون أداة لتوسع إيران في المنطقة، ما يثير غضب الرياض، خصمها الإقليمي الأبرز.

واعتذر الحريري الشهر الماضي عن تشكيل حكومة بعد تسعة أشهر من تكليفه. واتهم الأربعاء إيران بـ"تعطيل تشكيل الحكومة"، بعدما أمضى أشهر تكليفه في خلافات مع رئيس الجمهورية ميشال عون، حليف حزب الله، حول تقاسم الوزارات ومن يكون له الكلمة الفصل في الحكومة.

إلا أن نصر الله رد الخميس بالقول "كل ما يقال عن تدخل إيراني (...) هو كذب أو افتراء ولا أساس له من الصحة".

وكان الانقسام الشديد في سنوات خلت بين حزب الله وفريق الحريري الذي كان مدعوما من السعودية قبل أن تتوتر علاقاته بها، لا سيما بسبب ما تعتبره الرياض تساهلا مع حزب الله، تسبب بأزمات كبيرة في البلد. ولطالما قال الحريري إن تسوياته مع حزب الله ومشاركته في حكومات معه، سببه تجنيب البلد تفجيرا امنيا.

فرانس24/ أ ف ب

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