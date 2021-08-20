ريبورتاج: انعكاسات كارثية لأزمة المحروقات والكهرباء في لبنان على المستشفيات

مستشفى رفيق الحريري في بيروت. © صورة ملتقطة عن شاشة فرانس24.

بات مستشفى رفيق الحريري العام في بيروت يعتمد على مولداته الخاصة على غرار العيادات الخاصة، في ظل أزمة نقص خطير في المحروقات والتيار الكهربائي. وقد لجأت إدارة المستشفى إلى وقف استعمال مكيفات الهواء واستبدلتها بالمراوح لتخفيف استهلاك الطاقة، لكن قسم غسيل الكلى على سبيل المثال لا يمكنه الاستغناء عن التكييف. ولجأ الأطباء إلى التقشف في استهلاك احتياطيات الوقود حتى يستمروا في استقبال المرضى، ما ينغص عليهم عملهم وعلى المرضى ظروف علاجهم. وحذر مدير المستشفى من مغبة استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي.