سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لغارات إسرائيلية على مواقع في محيط دمشق وحمص

© أ ف ب (أرشيف).

قالت السلطات السورية إن طائرات إسرائيلية أغارت ليل الخميس على مواقع قرب دمشق وحمص، موضحة بأن دفاعاتها الجوية قد "تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها"، دون أن تتضح في الحال حصيلة الهجوم. هذا، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت مستودعات أسلحة ومواقع عسكرية لحزب الله اللبناني.

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قالت السلطات السورية إن طائرات إسرائيلية أغارت ليل الخميس على مواقع في محيط مدينتي دمشق وحمص، مشيرة إلى أن دفاعاتها الجوية "تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها"، من دون أن تتضح في الحال حصيلة الهجوم.

وفي السياق، أوردت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" نقلا عن مصدر عسكري قوله بأنه وبعيد الساعة 23:00 (08,00 ت غ) من ليل الخميس "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق ومحيط مدينة حمص". مضيفا أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، ويتم الآن تدقيق نتائج العدوان".

بدوره، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن "صواريخ إسرائيلية استهدفت مستودعات أسلحة ومواقع عسكرية لحزب الله اللبناني في منطقة قارة بريف دمشق المتداخلة مع ريف حمص الجنوبي الغربي، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية حتى الآن".

وفي لبنان المجاور أفادت وسائل إعلام أن صاروخين سقطا في منطقة القلمون على الحدود اللبنانية السورية.

وسعت وكالة فرانس برس إلى استيضاح الأمر من الجيش الإسرائيلي، لكن على جاري عادته في مثل هذه الحالات قال متحدث عسكري إسرائيلي إن الدولة العبرية "لا تعلق على معلومات توردها وسائل إعلام أجنبية".

وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية عشرات الغارات في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله. ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكن جيشها ذكر في تقريره السنوي بأنه قصف خلال 2020 حوالي 50 هدفا في سوريا، من دون أن يقدم تفاصيل عنها.

وتكرر إسرائيل أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

فرانس24/ أ ف ب

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