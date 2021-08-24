إسرائيل تشن غارات جوية على مواقع في غزة ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع

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تصاعد النيران جراء غارة إسرائيلية على قطاع غزة في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2020

نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء غارات جوية على مواقع في جنوب قطاع غزة وشماله، ردا على بالونات حارقة أطلقت من القطاع باتجاه جنوب الدولة العبرية والتي أدى بعضها إلى اندلاع حرائق. وفي الضفة الغربية قتل شاب في الـ15 من العمر برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات.

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نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر أمني فلسطيني قوله إن: "طيران الاحتلال نفذ عدة غارات جوية عدوانية على مواقع لفصائل المقاومة في مدينة غزة وخان يونس (جنوب القطاع) وفي جباليا (شمال)، مما أسفر عن وقوع أضرار مادية من دون أن نبلغ عن إصابات"، وذلك ردا على بالونات حارقة أطلقت من القطاع باتجاه جنوب الدولة العبرية حيث تسبب بعضها باندلاع حرائق.

ومن جانبه أكد الجيش الإسرائيلي في بيان أن عددا من مقاتلاته الحربية استهدفت "موقعا لتصنيع الأسلحة تابعا لحماس في خان يونس" ومدخل نفق تحت الأرض في جباليا وموقعا لإطلاق صواريخ يقع تحت الأرض "بالقرب من منازل ومدرسة في الشجاعية"، أحد أحياء مدينة غزة.

وأوضح الجيش أن "الضربات جاءت ردا على إطلاق حماس بالونات حارقة على الأراضي الإسرائيلية" انطلاقا من القطاع خلال النهار.

وكانت بالونات حارقة قد أطلقت نهارا من قطاع غزة تسببت باندلاع حرائق في جنوب إسرائيل، كما أعلن عناصر سلطة الإطفاء الإسرائيلية.

والبالونات الحارقة أداة يستخدمها نشطاء فلسطينيون بهدف إشعال النيران في الحقول الزراعية الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وتحمل إسرائيل حركة حماس مسؤولية أي خروق مصدرها القطاع الذي يخضع منذ 15 سنة لحصار إسرائيلي مشدد، ويعيش فيه أكثر من مليوني نسمة.

وأصيب نحو 41 فلسطينيا السبت بينهم طفل بجروح خطيرة، بنيران إسرائيلية خلال مواجهات دارت على الحدود الفاصلة بين إسرائيل والقطاع، وفق وزارة الصحة في القطاع.

وأعلن الجيش الاسرائيلي أن "جنديا من حرس الحدود الإسرائيلي أصيب بجروح خطيرة بنيران حية انطلقت من غزة ويتلقى حاليا العلاج الطبي في أحد المستشفيات".

وفي 21 أيار/مايو، أعلنت إسرائيل وحماس وقفا لإطلاق النار أنهى تصعيدا دمويا بين الطرفين استمر 11 يوما، وأسفر في الجانب الفلسطيني عن سقوط 260 قتيلا بينهم 66 طفلا ومقاتلون، وفي الجانب الإسرائيلي عن سقوط 13 قتيلا بينهم طفل وفتاة وجندي.

مقتل طفل برصاص الجيش الإسرائيلي بشمال الضفة الغربية

وفي الضفة الغربية، قتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في مخيم بلاطة قرب مدينة نابلس في شمال الضفة المحتلة خلال مواجهات، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء.

وقالت الوزارة "استشهد الطفل عماد خالد صالح حشاش (15عاما) بعدما أدخل فجر اليوم (الثلاثاء) مستشفى رفيديا الحكومي مصابا برصاصة حية في الرأس". وأكد الجيش الإسرائيلي إطلاقه النار باتجاه "شخص مشبوه كان يحاول رمي شيء كبير على الجنود من أحد السطوح" خلال عملية عسكرية.

فرانس24/ أ ف ب

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