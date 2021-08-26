ريبورتاج: مظاهرات في رام الله دفاعا عن الحريات ولإطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة قتلة الناشط نزار بنات

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مظاهرات في رام الله دفاعا عن الحريات. 25 أغسطس/آب 2021.
مظاهرات في رام الله دفاعا عن الحريات. 25 أغسطس/آب 2021. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24
نص: فرانس24 تابِع
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فيديو: ماجد سعيد
4 دقائق

خرجت خمسة أحزاب فلسطينية في مظاهرات الأربعاء بمدينة رام الله الفلسطينية، في قلب الضفة الغربية المحتلة، دفاعا عن الحريات ولأجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومحاسبة قتلة الناشط والمعارض للسلطة الفلسطينية نزار بنات في يونيو/حزيران 2021. وكانت قوات الأمن الفلسطينية قد نفذت السبت الماضي حملة اعتقالات في رام الله بحق شعراء وكتاب وناشطين رفعوا الشعارات نفسها.

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