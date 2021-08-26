منظمة العفو الدولية تطالب قطر "بإجراء تحقيق مستقل وشامل" في جميع حالات وفاة العمال الأجانب

© أ ف ب

طالبت منظمة العفو الدولية الخميس قطر بالتحقيق في ملابسات وفاة العديد من العمال المهاجرين. وقالت إن هناك "أدلة واضحة على تقاعس قطر المزمن عن تفادي حالات وفاة العمال الأجانب والتحقيق فيها والتعويض عنها". ولفت تقرير للمنظمة الحقوقية غير الحكومية إلى أنه "على مدى العقد الماضي، توفي آلاف العمال الأجانب، بشكل مفاجئ وغير متوقع، في قطر، على الرغم من اجتيازهم الفحوصات الطبية الإلزامية قبل السفر إلى البلد".

إعلان اقرأ المزيد

طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الخميس قطر بالتحقيق في ملابسات وفاة العديد من العمال المهاجرين. وفي تقرير بعنوان "في مقتبل العمر: تقاعس قطر عن التحقيق في حالات وفاة العمال الأجانب والتعويض عنها وتفادي حدوثها"، قالت إن هناك "أدلة واضحة على تقاعس قطر المزمن عن تفادي حالات وفاة العمال الأجانب والتحقيق فيها والتعويض عنها".

وأوضحت المنظمة الحقوقية غير الحكومية أن تقريرها "يضع آلاف الوفيات التي لا تفسير لها في صفوف العمال الأجانب طيلة العقد الماضي في سياق مقلق جدا".

ولفت التقرير إلى أنه "على مدى العقد الماضي، توفي آلاف العمال الأجانب، بشكل مفاجئ وغير متوقع، في قطر، على الرغم من اجتيازهم الفحوصات الطبية الإلزامية قبل السفر إلى البلد".

وأضاف أنه "أنه لا يزال من الصعب للغاية معرفة عدد الأشخاص الذين توفوا نتيجة لظروف عملهم (...) لأن السلطات القطرية، في معظم الحالات، لا تحقق في السبب الكامن وراء وفاتهم".

وأكدت أمنستي: "يُذكر في شهادات الوفاة عادة أن الوفاة لـ’أسباب طبيعية‘ أو ’سكتة قلبية‘ - وهي أوصاف لا معنى لها تقريبا في إثبات الوفيات - وبالتالي لا يتم وصل الوفاة بظروف عملهم".

وقالت إنها حللت 18 شهادة وفاة صدرت عن السلطات القطرية بين عامي 2017 و2021، بينها 15 شهادة استخدمت فيها مصطلحات غامضة بينها "قصور في القلب غير محدد" و"فشل تنفسي حاد لأسباب طبيعية".

ونقلت المنظمة عن ديفيد بيلي، الاختصاصي في علم الأمراض وعضو "مجموعة العمل المعنية بشهادة الوفاة" في منظمة الصحة العالمية قوله إنه "بشكل أساسي، فإن الجميع يموتون في النهاية بسبب فشل في الجهاز التنفسي أو القلب. هذه العبارات لا معنى لها إن لم تُقرن بتفسير للسبب".

وطالبت أمنستي في تقريرها السلطات القطرية خصوصا "بإجراء تحقيق مستقل وشامل وشفاف في جميع حالات وفاة العمال الأجانب وإنشاء آلية لتقديم تعويض كاف لأسر جميع العمال الأجانب المتوفين الذين ربما أسهمت أوضاع عملهم في وفاتهم".

وكانت الدوحة قد نفت بشدة معلومات أوردتها في شباط/فبراير صحيفة الغارديان البريطانية ومفادها أن أكثر من 6500 عامل مهاجر لقوا حتفهم في قطر منذ 2010، العام الذي حصلت فيه الدولة الخليجية على شرف استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك