اليمن: 30 قتيلا على الأقل في هجوم استهدف قاعدة عسكرية للقوات الموالية للحكومة

مقاتلون من القوات الموالية للحكومة اليمنية في موقع عسكري في مأرب في شمال شرق اليمن في 16 نيسان/أبريل 2021

قتل صباح الأحد 30 فردا من القوات الموالية للحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، في هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة، استهدف قاعدة عسكرية جنوب البلاد. كما أصيب 56 آخرون، وفق حصيلة أعلن عنها المتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة وأكدها مصدر طبي عسكري. ونسب الهجوم إلى الحوثيين إلا أن هؤلاء لم يعلنوا حتى الآن مسؤوليتهم عنه.

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ذكرت مصادر طبية وعسكرية أن 30 شخصا على الأقل من القوات اليمنية الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، قتلوا في هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة، استهدف صباح الأحد قاعدة عسكرية جنوب البلاد.

ونقت وكالة الأنباء الفرنسية عن محمد النقيب المتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة، قوله، إن الهجوم "أوقع أكثر من ثلاثين قتيلا و56 جريحا على الأقل" في حصيلة أكدها مصدر طبي عسكري. وكانت حصيلة سابقة أفادت بسقوط سبعة قتلى.

وأوضح مسؤولون في القوات الحكومية أن الهجوم، الذي نُسب إلى الحوثيين، استهدف قاعدة العند الجوية في محافظة لحج، وهي أكبر قاعدة عسكرية جوية في البلاد الغارقة في الحرب. ولم يعلن الحوثيون حتى الآن مسؤوليتهم عن الهجوم.

وكان الحوثيون شنوا هجوما في كانون الثاني/يناير 2019 على القاعدة ذاتها خلال عرض عسكري، ما تسبب بمقتل رئيس الاستخبارات العسكرية في القوات اليمنية وعدد من الجنود. وسيطر الحوثيون على هذه القاعدة خلال تقدمهم في جنوب اليمن عام 2015، لكن القوات الموالية للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية استعادت السيطرة عليها في العام ذاته.

ويدور نزاع في اليمن بين حكومة يساندها منذ 2015 تحالف عسكري تقوده السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ بدء هجومهم في 2014.

فرانس24/ أ ف ب

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