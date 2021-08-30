لبنان: مقتل أربعة أشخاص جراء انفجار داخل معمل لتصنيع السخانات

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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان الإثنين بمقتل أربعة أشخاص جراء انفجار داخل معمل لتصنيع السخانات في محلة برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية. ولم تذكر الوكالة سبب الانفجار، لكن تقارير في وسائل إعلام محلية تحدثت عن أن سخانا للمياه انفجر لدى قيام عمال بضغطه داخل المعمل.

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أودى انفجار داخل معمل في محلة برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية بحياة أربعة أشخاص، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان.

وأعلنت الوكالة عن "سماع دوي قوي في منطقة برج البراجنة عصر الإثنين، تبين أنه ناجم عن انفجار داخل معمل الشامي لتصنيع القازانات (السخانات)"، وأوقع "أربعة قتلى".

ولم تذكر الوكالة سبب الانفجار، لكن تقارير في وسائل إعلام محلية أفادت عن أن سخانا للمياه انفجر لدى قيام عمال بضغطه داخل المعمل.

وانتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر ثلاث جثث غارقة بدمائها وممددة على الأرض داخل غرفة مظلمة. وأدى الانفجار إلى تضرر سيارات كانت متوقفة خارج المعمل جراء تطاير خزانات منه.

فرانس24/ رويترز

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