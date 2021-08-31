السعودية: ثمانية جرحى في هجوم بطائرة مسيرة استهدفت مطار أبها جنوب المملكة

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أفاد الإعلام الرسمي السعودي بأن ثمانية أشخاص جرحوا وتضررت طائرة مدنية الثلاثاء في هجوم بطائرة مسيرة ضد مطار أبها الدولي في جنوب السعودية حيث نقلت عن قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إسقاط الطائرة المفخخة التي كانت تستهدف المطار. وأتى هذا الحادث بعد ساعات من هجوم أول لم يحدث إصابات إلا أنه تسبب في عرقلة حركة الملاحة. واتهم التحالف الحوثيين في اليمن بالوقوف وراء هذه الهجمات التي لم يتبنوها.

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أصيب ثمانية أشخاص بجروح وتضررت طائرة مدنية في هجوم بطائرة مسيرة ضد مطار أبها الدولي في جنوب السعودية الثلاثاء، بعد ساعات من هجوم مماثل لم يوقع إصابات إنما تسبب بعرقلة حركة الملاحة، بحسب الإعلام الرسمي. وكان التحالف قد أعلن في وقت مبكر من صباح الثلاثاء أنه اعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون استهدفت المطار نفسه ما تسبب في توقف قصير لحركة الملاحة لكن دون وقوع إصابات.

ونقلت قناة الإخبارية الحكومية عن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن المجاور إعلانه "اعتراض وإسقاط طائرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار أبها"، موضحا أن "المعلومات الأولية تشير إلى وجود 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية".

وقال التحالف إنّ "الاعتداء الثاني على مطار أبها خلال 24 ساعة يمثل جريمة حرب". وقالت قناة الإخبارية الحكومية صباح الثلاثاء إنّ "شظايا الطائرة بعد اعتراضها أصابت بعض الأجزاء بالمطار باتجاه مدرج الطائرات".

وأضافت "في بداية الإصابة كان هناك توقف للرحلات لضمان سلامة الطائرات القادمة والمغادرة وكذلك المدنيين المتواجدين داخل المطار".

قبيل الهجوم الأول، أعلن التحالف "اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية باتجاه نجران" في جنوب المملكة. ولم يتبن الحوثيون في اليمن هذه الهجمات.

وفيما تضغط الأمم المتحدة وواشنطن من أجل إنهاء الحرب، يطالب الحوثيون بإعادة فتح مطار صنعاء المغلق في ظل حصار سعودي منذ العام 2016، قبل أي وقف لإطلاق النار أو مفاوضات.

ومن المقرر أن يباشر السويدي هانس غروندبرغ رسميا في الخامس من أيلول/سبتمبر مهامه في منصب المبعوث الخاص إلى اليمن خلفا للبريطاني مارتن غريفيث.

تقود السعودية منذ 2015 تحالفا عسكريا دعما للحكومة اليمنية التي تخوض نزاعا داميا ضد الحوثيين المدعومين من إيران منذ سيطرتهم على صنعاء ومناطق أخرى في 2014.

وتتعرض مناطق عدة في السعودية باستمرار لهجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة مفخخة تُطلق من اليمن باتجاه مطاراتها ومنشآتها النفطية.

خلال آب/أغسطس، تزايدت وتيرة هجمات الطائرات المسيرة التي يشنها الحوثيون خصوصا باتجاه المدن الجنوبية مقارنة بالأشهر السابقة.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم العديد من المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدة.

فرانس24/ أ ف ب

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