سوريا: قصف إسرائيلي يستهدف مجموعات موالية لإيران بالقرب من العاصمة دمشق

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انفجار في محافظة إدلب. سوريا في 14 تموز/يوليو 2020.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة أن إسرائيل شنت غارات جوية ليلية على مواقع عسكرية لقوات النظام السوري بالقرب من دمشق. وأضاف المرصد أن هذه المواقع تستخدمها مجموعات موالية لإيران. ولم يوثق المرصد وقوع خسائر بشرية، ذاكرا أن الخسائر اقتصرت على الأضرار المادية.

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شنت إسرائيل غارات جوية فجر الجمعة استهدفت مواقع عسكرية لقوات النظام تضم مجموعات موالية لإيران بالقرب من العاصمة دمشق.

مواقع لتطوير الأسلحة

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان فجر الجمعة أن القصف الصاروخي استهدف "مواقع عسكرية لقوات النظام تستخدمها مجموعات موالية لإيران لتطوير الأسلحة في كل من مركز البحوث العلمية في منطقة برزة وجمرايا في ريف دمشق". ولم يوثق المرصد حتى اللحظة وقوع خسائر بشرية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري أن الخسائر اقتصرت على الأضرار المادية، موضحاً أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدّت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها". وأفاد أن القصف استهدف "بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

"الوجود الإيراني العسكري في سوريا"

وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل عشرات الغارات في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني. وتسبب قصف إسرائيلي في 20 آب/أغسطس بمقتل أربعة عناصر من حزب الله.

وتكرر إسرائيل أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

فرانس24/ أ ف ب

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