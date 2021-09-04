سوريا ترحب بطلب الوفد اللبناني استيراد الغاز المصري عبر أراضيها بهدف توليد الطاقة

وافقت الحكومة السورية السبت على طلب لبنان استيراد الغاز المصري عبر أراضيها بهدف توليد الطاقة، وذلك بعد أن قام وزراء لبنانيون بزيارة هي الأعلى مستوى لدمشق منذ سنوات.

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أعلنت سوريا السبت أنها ترحب بطلب لبنان استيراد الغاز المصري عبر أراضيها بهدف توليد الطاقة، وذلك بعد أن قام وزراء لبنانيون بزيارة هي الأعلى مستوى لدمشق منذ سنوات. واستقبل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الوفد اللبناني على الحدود.

ووصل الوفد اللبناني المؤلف من نائبة رئيس حكومة تصريف الأعمال وزيرة الدفاع والخارجية زينة عكر ووزير المال غازي وزني ووزير الطاقة ريمون غجر والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، صباحا إلى سوريا. وعقد لقاء في مقر الخارجية السورية بحضور وزيري الخارجية والنفط فيصل المقداد وبسام طعمة.

أبرز تفاصيل زيارة الوفد الحكومي اللبناني إلى دمشق 03:19

وأكدت رئيسة الوفد اللبناني زينة عكر أن الهدف من الزيارة هو فقط تمهيد الطريق لخطة تدعمها الولايات المتحدة للحد من انقطاعات الكهرباء في لبنان عن طريق نقل الكهرباء عبر الشبكة السورية.

من جانبه، أشار نصري خوري الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري في بيان مقتضب عقب الاجتماع إلى أن "سوريا وافقت على طلب الجانب اللبناني المساعدة في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية". واتفق الجانبان على متابعة الأمور الفنية عبر فريق فني مشترك.

تجدر الإشارة إلى أن لبنان يعاني نقصا في الطاقة أجبر حتى الخدمات الأساسية، بما في ذلك المستشفيات، على الإغلاق أو تقليص عملياتها. وهذه الأزمة ناجمة عن انهيار مالي أوسع أضر بالاقتصاد بشدة منذ عام 2019.

أبعاد زيارة وفد لبناني إلى سوريا 03:47

وتنطوي الخطة على استخدام الغاز المصري لتوليد الكهرباء في الأردن ثم نقلها عبر سوريا إلى لبنان.

يذكر أن العقوبات الأمريكية على دمشق تشكل عاملا معقدا في أي جهد لمساعدة لبنان عبر سوريا، لكن أعضاء الكونجرس الذين زاروا بيروت الأسبوع الماضي قالوا إن واشنطن تدرس طرقا للتعامل بشكل عاجل مع هذه العقبات. وقالت السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا أيضا إن هناك إرادة لتنفيذ الخطة.

وتجنب المسؤولون اللبنانيون في أغلب الأحيان التعامل مع سوريا منذ بدء الحرب هناك في 2011 إذ تبنت بيروت سياسة الابتعاد عن الصراعات في المنطقة حتى في الوقت الذي حاربت فيه جماعة حزب الله اللبنانية الشيعية دعما لدمشق.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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