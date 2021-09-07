من هم المعتقلون الفلسطينيون الستة الذين فروا من "جلبوع" أكثر السجون الإسرائيلية حراسة؟

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عناصر شرطة إسرائيلية وصحافيون يتجمعون حول حفرة استخدمت من قبل ستة معتقلين فلسطينيين فروا من سجن جلبوع (شمال) في السادس من أيلول/سبتمبر 2021

أثار فرار ستة معتقلين فلسطينيين الاثنين من "جلبوع" أكثر السجون الإسرائيلية حراسة، ضجة نظرا للطريقة الشبيهة بالأفلام الهوليودية التي تمت بها عملية الهروب، فمن هم هؤلاء المعتقلون الستة، وما هي التهم التي تلاحقهم؟

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طرحت عملية الفرار الهوليودية للمعتقلين الفلسطينيين الستة من أحد السجون الإسرائيلية تساؤلات عن هويتهم ومسيرتهم. ينتمي هؤلاء المعتقلون الفلسطينيون الستة إلى حركتي الجهاد الإسلامي وفتح الفلسطينيتين وهم كانوا محتجزين بتهم تتعلق بتنفيذ هجمات ضد أهداف في الدولة العبرية.

وفي ما يلي المعلومات المتوفرة عنهم:

- زكريا الزبيدي (46 سنة)

ما بين عامي 2000 و2005، كان الزبيدي قائدا لـ"كتائب شهداء الأقصى"، الجناح العسكري لحركة فتح، في جنين، وبرز دوره خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

تعهد الزبيدي في العام 2007 التخلي عن السلاح مقابل موافقة إسرائيل على شطب اسمه من قائمة النشطاء المطلوبين لديها، لكن الاتفاق أصبح لاغيا بعد أن نفذ القيادي الفتحاوي "عدة هجمات" وفق ما أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي.

وقال الجهاز بعد اعتقال الزبيدي في العام 2019، إنه وشريكه وهو محامٍ من القدس الشرقية المحتلة استخدما سيارة رسمية تابعة للسلطة الفلسطينية لتنفيذ عدد من الهجمات بإطلاق النار على حافلات مدنية إسرائيلية بالقرب من مستوطنات في منطقة رام الله ما بين تشرين الثاني/نوفمبر 2018 وكانون الثاني/يناير 2019.

يتحدر زكريا من مخيم جنين شمال الضفة الغربية. وسبق أن اتهمت السلطة الفلسطينية الزبيدي بالمشاركة في هجوم مسلح في عام 2002 على منزل محافظ جنين قدورة موسى الذي قضى حينها إثر نوبة قلبية.

وبرأته محكمة بداية رام الله بعد أن أضرب عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقاله، وأطلق سراحه في العام 2012.

- محمود عبد الله عارضة (46 عاما)

يعتبر العقل المدبر لعملية الفرار، يتحدر عارضة من بلدة عرابة جنوب غرب مدينة جنين في شمال الضفة الغربية. يعتبر عارضة عضوا في حركة الجهاد الإسلامي، أحد الفصائل الفلسطينية المسلحة الرئيسية والتي لطالما يشار إلى ارتباطها بإيران.

أطلق سراح العارضة بعد اتفاقية أوسلو التي وقعت في العام 1994، بعد أن أودع السجن في العام 1992.

لكن بعد بضعة أشهر أعيد اعتقال عارضة في العام 1996 بسبب هجمات ضد إسرائيل تبنتها حركة الجهاد الإسلامي، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وفي العام 2014 تم إيداع عارضة الذي ألف عدة كتب خلال اعتقاله، في العزل الانفرادي بعد العثور على نفق تم حفره في معتقل "شطا" بهدف الهرب، وفق سيرة له نشرتها حركة الجهاد الإسلامي على موقعها الإلكتروني.

حتى هروبه، كان عارضة أحد قادة الحركة في سجن جلبوع الذي هرب منه الاثنين مع خمسة آخرين. وقالت وسائل إعلام محلية إن عارضة الذي يقضي حكما بالسجن مدى الحياة هو العقل المدبر للعملية.

- محمد قاسم عارضة (39 عاما)

عندما كان مراهقا، أصدر عارضة مجلة لأنصار الجهاد الإسلامي الشباب في شمال الضفة الغربية قبل أن يذيع صيته في إلقاء الزجاجات الحارقة على الجنود الإسرائيليين.

اعتقله الجيش الإسرائيلي خلال الانتفاضة الثانية في العام 2002 لدوره في الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وبحسب السيرة الذاتية للفصيل الفلسطيني، أكمل عارضة دراسته الجامعية وحصل عبر المراسلة على شهادة في التاريخ من جامعة الأقصى في قطاع غزة، كما حصل على شهادة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة القاهرة.

- يعقوب محمود قادري (49 عاما)

ولد قادري في بلدة بير الباشا جنوب غرب مدينة جنين، وهو معتقل منذ العام 2003 ويقضي حكما بالسجن مدى الحياة لدوره في هجوم على مستوطنين إسرائيليين نفذ في العام 2002.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن الهجوم المسلح تسبب حينها في مقتل إسرائيلي وإصابة شخص روماني كان يقود مركبته على طريق قريب من مستوطنة شاكيد.

-أيهم نايف كممجي (35 عاما)

يتحدر كممجي من قرية كفر دان شمال غرب جنين، اعتقل في العام 2006 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة اختطاف وقتل المستوطن الإسرائيلي إلياهو أشيري.

وبحسب حركة الجهاد الإسلامي التي ينتمي إليها كممجي فإنه عانى من مرض في البطن والأمعاء وتعرض لـ"الإهمال الطبي" من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية.

- مناضل يعقوب انفيعات (26 عاما)

بحسب حركة الجهاد الإسلامي التي يعتبر انفيعات أحد كوادرها فإن جذوره تعود إلى بلدة يعبد التابعة لمدينة جنين، معتقل منذ العام الماضي 2020 بسبب نشاطه في الحركة المسلحة وكان قبل فراره موقوفا وينتظر النطق بالحكم.

فرانس24/ أ ف ب

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