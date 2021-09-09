الصليب الأحمر تبلغت بوقف زيارات أهالي المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ثلاثة أيام

أشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أنها تبلغت من مصلحة السجون الإسرائيلية بإلغاء زيارات أهالي المعتقلين الفلسطينيين خلال الفترة الممتدة بين 12 و14 أيلول/سبتمبر الجاري إثر التصعيد داخل المعتقلات بعد عملية فرار ستة محتجزين. من جهته، أكد نادي الأسير الفلسطيني اندلاع مواجهات بين الأسرى الفلسطينيين وحراس المعتقلات الإسرائيلية، أحرق خلالها معتقلون عددا من الزنزانات. وأضاف: "أُبلغنا من الصليب الأحمر أن إسرائيل أوقفت الزيارات بسبب التوترات داخل سجونها".

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أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تبلغت من مصلحة السجون الإسرائيلية بإلغاء زيارات أهالي المعتقلين الفلسطينيين خلال الفترة الممتدة بين 12 و14 أيلول/سبتمبر الجاري إثر التصعيد داخل المعتقلات بعد عملية فرار ستة محتجزين.

وأوضح الصليب الأحمر في بيان مقتضب أن مصلحة السجون الإسرائيلية أبلغتها "بإلغاء الزيارات المقررة لعائلات المحتجزين الفلسطينيين لمدة ثلاثة أيام فقط بين 12 و14 أيلول/سبتمبر 2021". ويتولى الصليب الأحمر الدولي الإشراف على تنظيم زيارات أهالي المعتقلين في السجون الإسرائيلية من خلال التنسيق مع الجانب الإسرائيلي.

من جهته، أكد نادي الأسير الفلسطيني اندلاع مواجهات بين الأسرى الفلسطينيين وحراس المعتقلات الإسرائيلية، أحرق خلالها معتقلون عددا من الزنزانات.

وتابعت متحدثة باسم نادي الأسير الفلسطيني: "أُبلغنا من الصليب الأحمر أن إسرائيل أوقفت الزيارات بسبب التوترات داخل سجونها، ونعتقد أن الوقف سيستمر حتى نهاية هذا الشهر".

ووفقا لنادي الأسير، ثمة 4650 معتقلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية بينهم نحو 200 طفل وقاصر. وأشار النادي إلى أن ارتفاع وتيرة التوتر داخل المعتقلات جاء على خلفية قيام مصلحة السجون الإسرائيلية بإجراءات نقل وتشديد على المعتقلين تحسبا لمحاولة معتقلين آخرين الفرار.

أما وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ فقد نبه من "انفجار حقيقي داخل المعتقلات" في إسرائيل، مطالبا "كل الهيئات والمؤسسات الدولية بالتدخل الفوري لوقف" ما أسماه "حملة قمعية" تقوم بها إسرائيل.

ووجه نشطاء فلسطينيون وفصائل فلسطينية دعوات إلى التظاهر مساء الخميس في عدد من المدن الفلسطينية، تضامنا مع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وكان الفلسطينيون قد خرجوا مساء الأربعاء في مدن عدة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، احتجاجا على إجراءات مصلحة السجون الإسرائيلية.

يذكر أن قرار منع الزيارات اتخذ عقب عملية فرار غير مسبوقة من سجن إسرائيلي قام بها ستة معتقلين فلسطينيين فجر الاثنين من سجن جلبوع في شمال إسرائيل. واستنفرت الدولة العبرية قوى أمنية كبيرة للبحث عنهم، كما سيرت طائرات بدون طيار، ونصبت نقاط تفتيش على الطرق، وانتشر الجيش في محيط مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة التي يتحدر السجناء الستة من مخيمها وقراها.

فرانس24/ أ ف ب

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