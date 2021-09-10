الشرطة الإسرائيلية تعلن توقيف اثنين من المعتقلين الفلسطينيين الفارين من أحد سجونها

انتشار إسرائيلي في الضفة الغربية بحثا عن المعتقلين الفارين. 10 أيلول/سبتمبر 2021.

تمكنت الشرطة الإسرائيلية الجمعة من توقيف اثنين من الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن في وقت سابق هذا الأسبوع، في مدينة الناصرة، وفق بيان صادر عنها. ونقل مراسل فرانس24 عن القناة العبرية قولها إن الأسيرين هما محمد العارضة ويعقوب قادري.

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أفادت الشرطة الإسرائيلية الجمعة في بيان أن اثنين من الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن في وقت سابق هذا الأسبوع جرى توقيفهم ليلة الجمعة في شمال إسرائيل.

ولفتت الشرطة إلى أن "عناصرها في المنطقة الشمالية ألقت القبض على اثنين من المساجين الهاربين، في مدينة الناصرة" من دون إعطاء تفاصيل إضافية.

ونقل مراسل فرانس24 عن القناة العبرية قولها إن الأسيرين هما محمد العارضة ويعقوب قادري.

وتقوم القوات الإسرائيلية بعملية مطاردة واسعة النطاق منذ فرار الفلسطينيين الستة الاثنين من سجن جلبوع (شمال) الخاضع لحراسة مشددة عبر نفق تم حفره أسفل مغسلة.

وأكد الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء نشر تعزيزات عسكرية جديدة في الضفة الغربية المحتلة لـ"مطاردة" الفارين و"الحؤول" دون وقوع أعمال عنف.

فرانس24/ أ ف ب

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