اعتقال فلسطينيين اثنين آخرين من بين الفارين الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي

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دورية للقوات الإسرائيلية بالقرب من بلدة جنين بالضفة الغربية بينما يقوم الجيش بمطاردة ستة فلسطينيين هربوا من سجن شديد الحراسة في شمال إسرائيل

ارتفع عدد السجناء الفلسطينيين الذين تم القبض عليهم بعد فرارهم الاثنين من سجن جلبوع الإسرائيلي إلى أربعة، وذلك بعد أن قالت الشرطة الإسرائيلية إنها أوقفت صباح السبت سجينين آخرين من بين الستة الهاربين.

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قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تمكنت صباح السبت من توقيف سجينين آخرين كانا من بين ستة فلسطينيين هربوا من سجن يخضع لحراسة أمنية مشددة في شمال إسرائيل.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية "تم إلقاء القبض على سجينين آخرين قبل مدة قصيرة.. بينما كانا يختبئان في مرآب للشاحنات"،

وفي وقت سابق الجمعة أفادت الشرطة الإسرائيلية في بيان أن اثنين من الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن جلبوع جرى توقيفهم ليلة الجمعة في شمال إسرائيل ما يرفع عدد السجناء الفارين الذين تم القبض عليهم إلى أربعة.

وتقوم القوات الإسرائيلية بعملية مطاردة واسعة النطاق منذ فرار الفلسطينيين الستة الاثنين من سجن جلبوع (شمال) الخاضع لحراسة مشددة عبر نفق تم حفره أسفل مغسلة.

وأكد الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء نشر تعزيزات عسكرية جديدة في الضفة الغربية المحتلة لـ"مطاردة" الفارين و"الحؤول" دون وقوع أعمال عنف.

فرانس24/ أ ف ب

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