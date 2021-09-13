لبنان: الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي تعقد أول اجتماعاتها في قصر بعبدا بحضور الرئيس عون

الرئيس اللبناني ميشال عون يلتقي رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في القصر الرئاسي في بعبدا، لبنان في 10 أيلول/سبتمبر 2021.

تجتمع الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، والتي تشكلت بعد 13 شهرا من الفراغ، الاثنين في أول جلساتها بالقصر الرئاسي في بعبدا بحضور الرئيس ميشال عون. وأمام فريق ميقاتي مهمات صعبة وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة مستمرة منذ سنتين. ومن المزمع أن يتم تشكيل لجنة مهمتها صياغة بيان وزاري سيتم عرضه على البرلمان خلال جلسة التصويت لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

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تعقد الحكومة اللبنانية الجديدة التي تشكلت إثر 13 شهرا من الفراغ برئاسة نجيب ميقاتي، الاثنين أول اجتماعاتها فيما تنتظرها مهمات صعبة وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة متواصلة في البلاد منذ عامين.

وستعقد الجلسة عند الساعة 11:00 (8:00 ت غ) في القصر الرئاسي في بعبدا بحضور رئيس الجمهورية ميشال عون. وسيلقي كل من ميقاتي وعون، حسب الوكالة الوطنية للإعلام، كلمة في مستهل الجلسة، قبل أن تتفق الحكومة على تشكيل لجنة مهمتها صياغة البيان الوزاري، الذي سيتم عرضه لاحقا على البرلمان خلال جلسة التصويت لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

وبعد مخاض عسير، جاءت ولادة الحكومة الجمعة بعد 13 شهرا من استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت المروع في 4 أغسطس/آب 2020. وفشلت محاولتان سابقتان لتشكيلها على وقع خلافات حادة بين الفرقاء السياسيين.

مهمات صعبة وحلول "سحرية"

وأمام حكومة ميقاتي مهمات صعبة لن تكون قادرة على تأمين حلول "سحرية" تضع حدا لمعاناة اللبنانيين اليومية جراء تداعيات انهيار اقتصادي صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850. حيث يقع على عاتقها التوصل سريعا لاتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من أزمته التي تتسم بنقص السيولة وبنقص حاد في الوقود والكهرباء تنعكس على كل جوانب الحياة. كما عليها الإعداد للانتخابات البرلمانية المحددة في مايو/أيار.

والإثنين، أعلنت وزارة المالية أن لبنان تبلغ من صندوق النقد الدولي أنه سيتسلم في الـ16 من الشهر الحالي حوالي مليار و135 مليون دولار أمريكي بدل حقوق السحب الخاصة على أن تودع في حساب مصرف لبنان، الذي يحذر من نضوب احتياطي الدولار لديه. ووافق الصندوق قبل شهر على منح دوله الأعضاء حقوق السحب الخاصة بما يتناسب مع حصتها لديه، ما سيسمح بزيادة المساعدات للدول الأكثر ضعفا، بهدف دعم الاقتصاد العالمي الذي أرهقه تفشي فيروس كورونا.

وبالنسبة لحقوق السحب الخاصة فهي ليست عملة وليس لها وجود مادي، بل تستند قيمتها إلى سلة من خمس عملات دولية رئيسية هي الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والرينمينبي أو اليوان والين. ويمكن استخدامها بمجرد إصدارها كعملة احتياطية تعمل على استقرار قيمة العملة المحلية أو تحويلها إلى عملات أقوى لتمويل الاستثمارات.

وشرع لبنان منذ أشهر في رفع الدعم تدريجيا عن سلع رئيسية أبرزها الطحين والوقود والأدوية. لكن ذلك لم يخفف من أزمة محروقات حادة تشهدها البلاد، ولا يزال السكان ينتظرون في طوابير لساعات طويلة لتعبئة سياراتهم بالبنزين.

أزمة المحروقات!

في سياق متصل، أعلنت نقابة أصحاب المحطات الأحد أن أكثر من 90 بالمئة من المحطات أقفلت أبوابها "بسبب عدم تسلمها المحروقات من الشركات المستوردة بسبب نفاد الكمية وعدم فتح" مصرف لبنان اعتمادات مصرفية جديدة للدفع للشركات المستوردة.

وعلى وقع أزمة المحروقات، تراجعت تدريجيا خلال الأشهر الماضية قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية بالتيار، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يوميا. بدورها لم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع التيار الكهربائي.

فرانس24/ أ ف ب

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