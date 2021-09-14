بوتين يستقبل الأسد بالكرملين وينتقد نشر القوات الأجنبية في سوريا دون قرار أممي

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس السوري بشار الأسد في الكرملين. موسكو في 13 أيلول/سبتمبر 2021.

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره السوري بشار الأسد في الكرملين الاثنين، في اجتماع هو الأول للرئيسين في موسكو منذ 2015، حسبما أفاد بيان للرئاسة الروسية نقل عن بوتين قوله إن القوات الأجنبية التي يتم نشرها في سوريا دون قرار أممي، تشكل عائقا أمام توحيد البلاد الغارقة في الحرب منذ اندلاع احتجاجات 2011.

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره السوري بشار الأسد الاثنين خلال لقائهما في موسكو، إن القوات الأجنبية التي يجري نشرها في سوريا دون قرار من الأمم المتحدة تمثل عائقا أمام توحيدها.

وأفاد الكرملين بأن هذه التصريحات جاءت خلال اجتماع الرئيسين بالعاصمة الروسية، بعد أن هنأ بوتين الرئيس السوري على فوزه في الانتخابات. كما نقل بيان للكرملين عن بوتين قوله "الإرهابيون تكبدوا أضرارا بالغة، وتسيطر الحكومة السورية برئاستكم على 90 بالمئة من الأراضي".

وساعد الدعم العسكري الروسي بشار الأسد على استعادة كافة الأراضي التي خسرها تقريبا، أمام المعارضة المسلحة التي سعت إلى الإطاحة به خلال الحرب التي اندلعت بعد احتجاجات 2011.

بدوره، شكر الأسد الذي كان آخر اجتماع له في موسكو مع بوتين عام 2015، الرئيس الروسي على المساعدات الإنسانية لبلاده وعلى جهوده لوقف "انتشار الإرهاب".

كما أشاد الأسد بما وصفه بنجاح الجيشين الروسي والسوري في "تحرير الأراضي المحتلة" بسوريا. ووصف العقوبات التي فرضتها بعض الدول على سوريا بأنها "غير إنسانية" و"غير شرعية".

فرانس24/ رويترز

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