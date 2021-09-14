روسيا: بوتين يخضع للحجر صحي بعد رصد إصابات بفيروس كورونا "في أوساطه"

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتاريخ 27 آذار/مارس 2021 في موسكو.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتاريخ 27 آذار/مارس 2021 في موسكو. © أ ف ب/ أرشيف
نص: فرانس24 تابِع
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يخضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحجر صحي بعد رصد إصابات بفيروس كورونا في أوساطه، وفق ما أعلن الكرملين الثلاثاء. وسيغيب بوتين حضوريا عن القمة الإقليمية المقررة انعقادها هذا الأسبوع بسبب ذلك.

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أعلن الكرملين الثلاثاء في بيان أن الرئيس فلاديمير بوتين سيخضع لحجر صحي بعد رصد إصابات بفيروس كورونا في أوساطه.

وفي مكالمة هاتفية مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون، "قال بوتين إنه بسبب رصد إصابات بفيروس كورونا المستجد في أوساطه، سيخضع لحجر صحي لفترة زمنية معينة"، ولن يشارك حضوريا في قمة إقليمية تنعقد في وقت لاحق هذا الأسبوع في دوشانبي، وفق الكرملين.

 

فرانس24/ أ ف ب

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