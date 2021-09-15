المعتقلون الفلسطينيون بالسجون الإسرائيلية يعلقون الإضراب الجماعي عن الطعام بعد "الاستجابة لمطالبهم"

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متظاهرون يشاركون في مسيرة لدعم الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، في مدينة رام الله المحتلة بالضفة الغربية، في 8 سبتمبر/ أيلول 2021.

علق المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية الأربعاء الإضراب الجماعي عن الطعام الذي قرروا خوضه الثلاثاء. وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن تعليق الإضراب جاء بعد "الاستجابة لمطالبهم"، ويأتي في مقدمتها "وقف العقوبات الجماعية المضاعفة عقب العملية البطولية التي نفذها أبطال نفق الحرية"، حسب نفس المصدر، في إشارة إلى فرار ستة معتقلين فلسطينيين من السجن قبل اعتقال أربعة منهم. ويوجد في السجون الإسرائيلية حوالي 4650 فلسطينيا، بينهم 200 طفل وقاصر.

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أفاد نادي الأسير الفلسطيني أن نحو 1400 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية علقوا الأربعاء الإضراب عن الطعام، الذي كانوا ينوون البدء به الجمعة بعدما وافقت مصلحة السجون الإسرائيلية على مطالبهم.

وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين قدري أبو بكر قد أعلن الثلاثاء "انخراط 1380 أسيرا موزعين على ثمانية سجون في الإضراب"، بدءا من يوم الجمعة احتجاجا على تردي أوضاعهم بعد فرار ستة منهم من سجن جلبوع الأسبوع الماضي. ووصف أبو بكر الوضع بأنه "سيئ جدا داخل السجون".

وقال نادي الأسير الفلسطيني، وهو هيئة تعنى بمتابعة شؤون الأسرى في السجون الإسرائيلية، في بيانه "قررت الحركة الأسيرة وبشكل موحد ومتناغم تعليق خطوة الإضراب الجماعي عن الطعام، بعد الاستجابة لمطالبها".

ارتفاع حدة التوتر بالسجون

وارتفعت حدة التوتر في السجون الإسرائيلية بعدما نجح ستة معتقلين في الفرار من سجن جلبوع المحصن الاثنين الماضي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من إعادة اعتقال أربعة منهم بعد خمسة أيام، وسط حالة من القلق سادت أوساط الفلسطينيين حول مصير الأربعة، بعدما منعت إسرائيل في البداية محاميهم من زيارتهم.

وفي النهاية، تمكن عدد من المحامين من زيارة المعتقلين الأربعة فجر الاربعاء بشكل متباعد، وأكدوا لوسائل الإعلام أن حالتهم الصحية جيدة، ويخضعون لتحقيق متواصل من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

مطالب الأسرى

ومن أبرز المطالب التي كان الأسرى يرفعونها، حسب نادي الأسير، "وقف العقوبات الجماعية المضاعفة عقب العملية البطولية التي نفذها أبطال نفق الحرية".

وقال متحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية إنه حتى اليوم الأربعاء لم يكن هناك ما يشير إلى بدء إضراب عن الطعام، رافضا التعليق على ما أعلنه الفلسطينيون بشأن مطالب الأسرى. وتعتقل إسرائيل في سجونها حوالي 4650 فلسطينيا، بينهم 200 طفل وقاصر.

فرانس24/ أ ف ب

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