اليمن: الحوثيون يعدمون تسعة أشخاص بعد إدانتهم بقتل قيادي بارز في الحركة

أعدم الحوثيون في اليمن السبت تسعة أشخاص أدينوا بقتل قائد حركتهم المدني صالح الصماد في 2018. وكان الصماد يشغل منصب رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين. وقد قُتل في ضربة جوية نفذها التحالف الذي تقوده السعودية في مدينة الحديدة المطلة على الساحل الغربي للبلاد.

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قالت حركة الحوثيين في اليمن المتحالفة مع إيران السبت إن سلطاتها أعدمت تسعة أدينوا في تهم تتعلق بقتل القيادي في الحركة صالح الصماد في 2018 والذي كان أعلى قائد مدني في الحركة آنذاك.

وذكرت سلطات الحوثيين أن التسعة اتهموا وأدينوا بالتورط في قتل الصماد، وتشمل التهم الموجهة لهم التجسس ونقل معلومات حساسة إلى التحالف بقيادة السعودية.

وقال الحوثيون إنه تم إعدام المدانين رميا بالرصاص وبحضور حشد كبير من الأشخاص منهم مسؤولون حوثيون وأقارب المسؤول القتيل في العاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر عليها الحركة.

وكان الصماد يشغل منصب رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين. وقُتل في 2018 في ضربة جوية نفذها التحالف الذي تقوده السعودية في مدينة الحديدة المطلة على الساحل الغربي للبلاد.

ويعتبر الصماد أهم مسؤول حوثي يقتله التحالف في الحرب المستمرة منذ سنوات والتي يقاتل فيها الحوثيون قوات موالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتي تتخذ من مدينة عدن في الجنوب مقرا.

فرانس24/ رويترز

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