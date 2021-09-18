لبنان: رئيس الوزراء يعتبر أن إدخال شحنات الوقود الإيرانية "انتهاك لسيادة" البلاد

رأى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الجمعة إن شحنات الوقود الإيرانية التي أدخلتها جماعة حزب الله إلى البلاد "انتهاك لسيادة لبنان". ونقل المكتب عن رئيس الوزراء قوله في مقابلة مع محطة "سي.إن.إن" التلفزيونية "أنا حزين على انتهاك سيادة لبنان". لكنه تابع: "ليس لدي خوف من عقوبات عليه، لأن العملية تمت في معزل عن الحكومة اللبنانية".

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اعتبر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الجمعة إن شحنات الوقود الإيرانية التي أدخلتها جماعة حزب الله إلى البلاد "انتهاك لسيادة لبنان"، وذلك وفق تصريحات نشرها مكتبه على تويتر.

ونقل المكتب عن رئيس الوزراء قوله في مقابلة مع محطة "سي.إن.إن" التلفزيونية "أنا حزين على انتهاك سيادة لبنان".

لكنه تابع: "ليس لدي خوف من عقوبات عليه، لأن العملية تمت في معزل عن الحكومة اللبنانية".

وكان حزب الله المتحالف مع طهران قد بدأ الخميس في جلب شاحنات تحمل الوقود القادم من إيران، في خطوة يقول إنها ستخفف حدة أزمة الطاقة الطاحنة في البلاد.

وحملت ناقلة الوقود إلى سوريا قبل نقله إلى لبنان. وتخضع كل من سوريا وإيران لعقوبات أمريكية.

ولفتت قناة (إل.بي.سي.أي ) اللبنانية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إلى أن مجموعة ناقلات جديدة تحمل وقودا إيرانيا دخلت لبنان عبر منطقة الهرمل.

وتقع الهرمل في الطرف الشمالي من سهل البقاع وهي منطقة يسكنها بشكل رئيسي الشيعة الذين يستمد حزب الله دعمه منهم.

فرانس24/رويترز

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