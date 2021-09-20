لبنان: البرلمان يمنح الثقة لحكومة نجيب ميقاتي بأغلبية كبيرة

منح الإثنين البرلمان اللبناني ثقته لحكومة نجيب ميقاتي الجديدة التي تشكلت إثر فراغ دام أكثر من 13 شهرا بأغلبية 85 عضوا ومعارضة 15 في جلسة استغرقت ثماني ساعات. وتتألف الحكومة الجديدة -التي تنتظرها مهمات صعبة أبرزها انتشال البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي- من 24 وزيرا بينهم امرأة واحدة. وتولي الحكومة أهمية كبرى لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل التوصل إلى اتفاق لتقديم قروض تساعد على حل الأزمة الاقتصادية.

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بعد أن تشكلت إثر فراغ استمر 13 شهرا، منح الإثنين مجلس النواب اللبناني ثقته للحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي. وتقع على عاتق الحكومة الجديدة مهمات صعبة أبرزها محاولة وقف الانهيار الاقتصادي في البلاد.

وبعد مناقشة البيان الوزاري خلال جلسة طويلة استغرقت ثماني ساعات، منح 85 نائبا ثقتهم للحكومة الجديدة، فيما حجب 15 نائبا الثقة عنها، بحسب تعداد أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه برّي.

وجاءت ولادة حكومة ميقاتي، المؤلفة من 24 عضوا بينهم امرأة واحدة، في العاشر من الشهر الحالي بعد 13 شهرا على استقالة الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس 2020. وفشلت محاولتان سابقتان لتشكيل حكومة على وقع خلافات حادة بين الفرقاء السياسيين على الرغم من ضغوط مارسها المجتمع الدولي الذي يشترط تشكيل حكومة تسير قدما في تطبيق إصلاحات مقابل حصول لبنان على دعم مادي.

البرلمان اللبناني يمنح الثقة لحكومة نجيب ميقاتي 04:29

وفاقم هذا التأخير الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

وكان من المفترض أن تبدأ الجلسة عند الساعة الحادية عشر صباحا (08,00 بتوقيت غرينتش)، لكنها تأخرت نحو 40 دقيقة، جراء انقطاع التيار الكهربائي عن قصر اليونسكو في بيروت حيث يعقد البرلمان جلساته منذ تفشي فيروس كورونا.

وخلال تلاوة ميقاتي للبيان الوزاري، قاطعه برّي طالبا منه الاختصار لكسب الوقت خشية انقطاع التيار الكهربائي مجددا.

وجراء أزمة محروقات حادة تشهدها البلاد منذ أشهر، تراجعت تدريجيا قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية لكل المناطق، ما أدى الى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يوميا. ولم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء.

ومن بين التحديات الكثيرة التي تواجهها الحكومة الجديدة، استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق، بهدف إخراج البلاد من الأزمة.

وقال ميقاتي أمام النواب إن حكومته تتعهد بـ"استئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتّفاق على خطة دعم (...) تعتمد برنامجا إنقاذيا قصير ومتوسط الأمد".

ويقع على عاتق الحكومة الجديدة أيضا الإعداد للانتخابات البرلمانية المحددة في أيار/مايو.

فرانس24/ أ ف ب

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