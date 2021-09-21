وفاة وزير الدفاع المصري السابق المشير محمد حسين طنطاوي عن 85 عاما

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أعلن الجيش المصري وفاة وزير الدفاع السابق والقائد العسكري محمد حسين طنطاوي عن 85 عاما. وتولى طنطاوي المجلس العسكري الذي حكم مصر بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك وأصبح حاكم البلاد الفعلي لمدة سنة ونصف قبل أن يعزله الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي من منصبه كوزير للدفاع.

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نعى الجيش المصري صباح الثلاثاء وفاة وزير الدفاع المصري السابق والقائد العسكري المخضرم محمد حسين طنطاوي عن 85 عاما.

ونشر المتحدث باسم الجيش المصري على مواقع التواصل الاجتماعي بيانا جاء فيه "تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة ابنا من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق والذي وافته المنية صباح الثلاثاء .

وقد تولى محمد حسين طنطاوي عام 2011 رئاسة المجلس العسكري الذي حكم مصر بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك وأصبح حاكم البلاد الفعلي لمدة 18 شهرا قبل أن يعزله الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي من منصبه كوزير للدفاع.

نبذة عن حياة المشير محمد حسين طنطاوي

قاد المشير محمد حسين طنطاوي، المجلس العسكري الذي حكم مصر بعد ثورة شعبية أطاحت الرئيس الراحل حسني مبارك من الحكم عام 2011 بعدما شغل منصب وزير الدفاع على مدى أكثر من عقدين.

أصبح طنطاوي القائد العسكري المخضرم الذي شارك في ثلاث حروب مصرية، الحاكم الفعلي لمصر بعد ثورة كانون الثاني/يناير 2011 لنحو 18 شهرا، بحكم كونه رئيس المجلس العسكري للبلاد.

وشغل طنطاوي منصب وزير الدفاع في أيار/مايو 1991، ثم رقي لرتبة مشير عام 1993 وبقي في منصبه حتى عام 2012 عندما أعفاه الرئيس الاسلامي الراحل محمد مرسي ليسدل الستار على مسيرة العسكري الذي قضى أطول فترة يشغلها أي وزير مصري في منصب وزير الدفاع.

ورغم قرب طنطاوي من مبارك طوال فترة حكم الأخير، إلا أنه رضخ للضغط الشعبي وقدم الرئيس السابق للمحاكمة بتهمة التحريض على قتل مئات المتظاهرين المناوئين له خلال الثورة ضده.

بدأ طنطاوي ذو الأصول النوبية والمولود في تشرين الأول/أكتوبر عام 1935 حياته العسكرية في قوة المشاة في الجيش المصري.

وشارك العسكري الأسمر النحيل في حرب السويس عام 1956، وحرب الأيام الستة في 1967 وحرب أكتوبر 1973 ضد إسرائيل.

لكن المجلس العسكري أعلن سريعا بعد توليه السلطة أن مصر "ملتزمة" باتفاقياتها الإقليمية والدولية، في إشارة ضمنية إلى أن اتفاق السلام مع إسرائيل الموقع العام 1979 سيبقي ساريا.

وشارك طنطاوي في العام 1991، في التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة لتحرير الكويت من القوات العراقية في عهد صدام حسين.

فرانس24/ أ ف ب

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