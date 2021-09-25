الإمارات: الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يجري تعديلا وزاريا يشمل وزارتي المالية والبيئة
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أجرى رئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم السبت، تعديلا وزاريا شمل تعيين وزير جديد للمالية ووزيرة للبيئة. وأعلن محمد بن راشد هذه التغييرات على حسابه في تويتر إلى جانب عدد من التغييرات الهيكلية في الدولة الخليجية الغنية.
أعلن رئيس وزراء دولة الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تغييرات وزارية السبت تضمنت تعيين وزير جديد للمالية ووزيرة للبيئة.
وجرى تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم وزيرا للمالية ونائبا لرئيس الوزراء وتعيين مريم المهيري وزيرة للتغير المناخي والبيئة.
وأعلن الشيخ محمد هذه التغييرات على تويتر إلى جانب عدد من التغييرات الهيكلية.
تغريدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
الأخوة والأخوات .. بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد واعتماد أخي رئيس الدولة حفظه الله نعلن اليوم عن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات … ومع التشكيل الجديد نعلن أيضاً عن منهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي للخمسين عاماً الجديدة #مشاريع_الخمسين— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 25, 2021
فرانس24/ رويترز
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