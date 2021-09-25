الإمارات: الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يجري تعديلا وزاريا يشمل وزارتي المالية والبيئة

حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في دبي، نخلة جميرا في 26 فبراير/شباط 2021. © أ ف ب.

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

أجرى رئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم السبت، تعديلا وزاريا شمل تعيين وزير جديد للمالية ووزيرة للبيئة. وأعلن محمد بن راشد هذه التغييرات على حسابه في تويتر إلى جانب عدد من التغييرات الهيكلية في الدولة الخليجية الغنية.