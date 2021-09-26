اليمن: 50 قتيلا على الأقل في المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين قرب مأرب

مقاتل من القوات الحكومية اليمينية في معارك قرب مأرب. اليمن في 9 مارس/آذار 2021.

أعلنت مصادر عسكرية يمنية الأحد عن مقتل ما لا يقل عن 50 عنصرا من القوات الحكومية والحوثيين في معركة السيطرة على مأرب، المدينة الاستراتيجية الغنية بالنفط الواقعة في شمال البلاد. وقالت نفس المصادر إن المواجهات الدامية ما زالت مستمرة في جنوب المحافظة.

إعلان اقرأ المزيد

قتل 50 مقاتلا على الأقل من القوات الموالية للحكومة اليمنية والحوثيين في معارك جديدة حول مدينة مأرب الاستراتيجية في شمال اليمن، حسبما أفادت الأحد مصادر عسكرية.

وفي السياق، ذكر مصدر عسكري في القوات الحكومية "في الساعات الثماني والأربعين الماضية، قتل 43 من الحوثيين أغلبهم في قصف جوي للتحالف" في مناطق مختلفة في جنوب وغرب المحافظة. وقال مصدر آخر إن 7 عناصر من القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا قتلوا في جبهة جنوب المحافظة.

هذا وأكدت المصادر العسكرية استمرار المواجهات في جنوب المحافظة.

ونادرا ما يعلن الحوثيون الخسائر في صفوفهم، وقد صعدوا في فبراير/شباط عملياتهم العسكرية للسيطرة على مأرب، وأوقعت المعارك مئات القتلى في صفوف الجانبين.

وتسمح السيطرة على هذه المنطقة الغنية بالنفط للحوثيين بتعزيز موقفهم التفاوضي في محادثات السلام.

وتستمر الحرب في اليمن بين الحكومة التي يساندها منذ 2015 تحالف عسكري تقوده السعودية، والحوثيون الذين تدعمهم إيران ويسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ بدء هجومهم في 2014.

وبينما تضغط الأمم المتحدة والولايات المتحدة لإنهاء الحرب، يطالب الحوثيون بإعادة فتح مطار صنعاء المغلق في ظل حصار سعودي منذ 2016، قبل أي وقف لإطلاق النار أو مفاوضات.

وأسفر النزاع عن مقتل عشرات آلاف بينهم العديد من المدنيين وفق منظمات إنسانية عدة، فيما لا يزال نحو 3,3 ملايين شخص نازحين، ويحتاج 24,1 مليون شخص أي أكثر من ثلثي السكان، إلى المساعدة، حسب الأمم المتحدة التي أكدت مرارا أن اليمن يشهد في الوقت الراهن أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك