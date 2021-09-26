مقتل أربعة فلسطينيين إثر اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأحد عن مقتل أربعة فلسطينيين على الأقل بنيران القوات الإسرائيلية خلال مداهمات في الضفة الغربية المحتلة. وفيما قال الجيش الإسرائيلي إنه "سيعقب على الحادثة" أفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي خاض قتالا بالأسلحة النارية مع مسلحين فلسطينيين في شمال الضفة قرب جنين.

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قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت أربعة فلسطينيين على الأقل خلال مداهمات في الضفة الغربية المحتلة الأحد.ولم تحدد الوزارة هوية الرجال الأربعة، فيما ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أنهم أعضاء في جماعات مسلحة قتلوا في معارك بالأسلحة النارية مع قوات الأمن الإسرائيلية في عدة مواقع.

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة أن فلسطينيا على الأقل قتل بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية، مشيرة في بيان مقتضب إلى "استشهاد مواطن أصيب بالرصاص الحي وصل إلى مستشفى ابن سينا في حالة حرجة من قرية برقين" جنوب غرب جنين، قبل أن تعلن لاحقا عن مقتل أربعة فلسطينيين وفق حصيلة جديدة للاشتباكات.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "سيعقب على الحادثة خلال وقت قصير"، وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" أن "قوات الجيش الإسرائيلي خاضت قتالا بالأسلحة النارية مع مسلحين فلسطينيين في شمال الضفة الغربية بالقرب من جنين". وبحسب الإذاعة فإن الحادثة اندلعت "خلال عملية للجيش الإسرائيلي لاعتقال إرهابيين مشتبه بهم في المنطقة".

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في بيان إن القوات الإسرائيلية نفذت عملية ضد "إرهابيين ينتمون لحماس كانوا يستعدون لتنفيذ عمليات إرهابية وشيكة". لكنه لم يذكر شيئا عن سقوط قتلى. ورفض متحدث عسكري إسرائيلي التعليق على المداهمات.

من جهتها، أصدرت حماس تصريحا صحفيا نعت فيه قتلاها جاء فيه "بأسمى آيات الجهاد والاستشهاد، تزف حركة المقاومة الإسلامية حماس ثلة من شهداء شعبنا الأبطال، والذين ارتقوا خلال الاشتباكات المسلحة البطولية مع قوات الاحتلال في مدينتي القدس وجنين". مضيفا "نؤكد أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا".

وتشهد جنين الواقعة في شمال الضفة الغربية منذ عدة أشهر اشتباكات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي. والشهر الماضي، قتل أربعة فلسطينيين منتصف في مواجهات مع القوات الإسرائيلية بمخيم جنين. وكثيرا ما تقع مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي عندما يدخل الجيش الأراضي الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية لتنفيذ عمليات اعتقال.

واحتلت الدولة العبرية الضفة الغربية في 1967 بما فيها القدس الشرقية التي ضمتها لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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