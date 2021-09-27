إسرائيل تطلق سراح النائبة بالمجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار بعد سجنها لعامين

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النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار عند زيارتها قبر ابنتها سهى في الضفة الغربية المحتلة يوم الإفراج عنها من سجن إسرائيلي في 26 أيلول/سبتمبر 2021.

أفرجت إسرائيل الأحد عن النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار بعد سجنها لعامين. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مراسلها أن النائبة زارت قبر ابنتها سهى، التي توفيت عن 31 عاما في يوليو/تموز، مباشرة بعد الإفراج عنها. وكانت خالدة جرار، وهي أحد أشهر وجوه الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قد اعتقلت في 2019 في عملية اعتقالات إسرائيلية استهدفت كبار الشخصيات الفلسطينية.

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أفرجت إسرائيل عن النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار، أحد أشهر وجوه الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الأحد بعد أن قضت عقوبة بالسجن لمدة عامين.

وفور إطلاق سراحها من السجن ونقلها إلى رام الله، زارت خالدة جرار قبر ابنتها سهى، وهي ناشطة توفيت فجأة في تموز/يوليو عن 31 عاما، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مراسلها.

واعتقلت القوات الإسرائيلية جرار (58 عاما) في تشرين الأول/أكتوبر 2019 من منزلها في رام الله خلال عملية استهدفت شخصيات فلسطينية مختلفة.

ونُفذت العملية في أعقاب مقتل شابة إسرائيلية تبلغ 17 عاما في هجوم في الضفة الغربية المحتلة نسبه الجيش الإسرائيلي إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي حركة ماركسية تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "إرهابية".

وبعد اتهامها بالمشاركة في أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حكمت محكمة عسكرية إسرائيلية على خالدة جرار في آذار/مارس الماضي بالسجن لمدة عامين بعد إقرارها بالتهمة في سياق مفاوضات حول العقوبة. وكان من المقرر إطلاق سراحها في هذه الفترة باحتساب الوقت الذي أمضته في الاحتجاز قبل صدور الحكم.

وكانت منظمات غير حكومية فلسطينية قد طلبت من إسرائيل إطلاق سراح خالدة جرار موقتا للسماح لها بحضور جنازة ابنتها، لكن الطلب قوبل بالرفض.

وهنأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان خالدة جرار "المناضلة الكبيرة التي جسدت أروع الأمثلة في الصبر والتحدي".

ويُحتجز عدد من مسؤولي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في السجون الإسرائيلية، كما سبق أن سجنت جرار عدة مرات.

فقد أوقفتها إسرائيل في تموز/يوليو 2017 ووضعتها قيد الاعتقال الإداري لمدة 20 شهرا، وهو إجراء يسمح للسلطات الإسرائيلية باحتجاز الأشخاص لعدة أشهر قابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى بدون إخطارهم بالأسباب.

فرانس24/ أ ف ب

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