السعودية تدشن خطة بقيمة 13 مليار دولار لتحويل منطقة عسير الساحلية إلى مركز سياحي

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في إطار سياسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الجديدة القائمة على الانفتاح، تم تدشين خطة بقيمة 13 مليار دولار الثلاثاء لتحويل منطقة عسير على ساحل البحر الأحمر إلى مركز سياحي سيستقطب عشرة ملايين زائر بحلول 2030.

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أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان دشن خطة استراتيجية بقيمة 50 مليار ريال (13 مليار دولار) الثلاثاء لتطوير منطقة عسير على ساحل البحر الأحمر إلى مركز سياحي سيستقطب عشرة ملايين زائر بحلول 2030.

ويذكر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد أطلق برنامجا واسعا للإصلاحات الاقتصادية في بلاده، أكبر مصدر للنفط في العالم، بعنوان "رؤية 2030"، لوقف الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، شمل إدراج نسبة بسيطة من شركة أرامكو النفطية في البورصة.

كما ساعد على إصدار القرار التاريخي بالسماح للنساء بقيادة السيارات وحضور الفعاليات الرياضية والمهرجانات والحصول على جواز سفر من دون موافقة "ولي الأمر". وعمل على تقليص نفوذ الشرطة الدينية في المملكة المحافظة، وسمح بالحفلات الموسيقية وإعادة فتح دور السينما.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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