دبي: آلاف الزوار يتوافدون على "إكسبو 2020" ودول العالم حاضرة لتقديم منتوجاتها

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تم الإعلان عن افتتاح معرض إكسبو 2020 في حفل فخم يوم الخميس

بدأ "إكسبو 2020" المقام على مشارف دبي باستقبال آلاف الزوار الجمعة، وهو حدث يعتبر الأكبر في العالم منذ بدء جائحة كوفيد، مع تقديرات بمجيء 25 مليون زائر على مدى ستة أشهر. ويضم المعرض مئات من أجنحة الدول المشاركة ومعارض على مساحات شاسعة ستركز على محاور مختلفة مثل المناخ والتنوع الحيوي والفضاء والتنمية الريفية والحضرية وغيرها. وستكون الحلول المستدامة في مجالات المياه والطاقة والغذاء أبرز هذه المحاور.

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رغم درجات الحرارة المرتفعة وبعد تأجيل الحدث لعام كامل بسبب كوفيد-19، بدأ آلاف الزوار الجمعة بالتوافد إلى معرض إكسبو 2020 في دبي مع افتتاح أبوابه رسميا. وافتتح المعرض مساء الخميس باحتفال رسمي، حيث أقيم على مشارف دبي بتكلفة بلغت نحو سبعة مليارات دولار، ويضم مئات من أجنحة الدول المشاركة ومعارض على مساحات شاسعة.

وتستضيف دبي المعرض العالمي للمرة الأولى في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يكون الحدث الأكبر في المنطقة مع تقديرات بمجيء 25 مليون زائر على مدى ستة أشهر. وهو أكبر حدث ينظم في العالم منذ بدء جائحة كوفيد، إذ أقيم أولمبياد طوكيو الصيف الماضي من دون متفرجين في الملاعب لتفادي انتقال الفيروس بسرعة.

وسيكون على زوار المعرض تقديم شهادة تطعيم أو نتيجة فحص سلبية لوباء كوفيد-19. كما سيتعيّن عليهم وضع الكمامات والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

ويذكر أن الإمارات من الدول التي قامت بحملة تلقيح مكثفة وسريعة لسكانها، مع عشرين مليون جرعة، فيما يبلغ عدد السكان عشرة ملايين.

وصرحت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي ريم الهاشمي "نقوم بكل ما هو ممكن علميا للتخفيف من آثار كوفيد، وأيضا ما هو ضروري للمضي قدما". ويربط خط للمترو بين مدينة دبي وموقع إكسبو على الطريق المؤدي إلى العاصمة أبو ظبي.

والموقع مجهز بتقنيات الجيل الخامس للاتصال، الأمر الذي سيتم استثماره أيضا بعد نهاية المعرض في 31 آذار/مارس المقبل.

سيتم خلال المعرض تنظيم "أسابيع الموضوعات" التي ستركز على أمور مختلفة مثل المناخ والتنوع الحيوي والفضاء والتنمية الريفية والحضرية وغيرها. ويركز إكسبو على حلول مستدامة في مجالات المياه والطاقة والغذاء.

حماسة

ورغم ارتفاع درجات الحرارة سار الزوار عبر أجنحة المعرض والتقطوا الصور التذكارية. وقالت الطالبة الإماراتية عائشة حسين (20 عاما) عن "حماستها" لفكرة زيارة أجنحة الدول المشاركة. وقالت لوكالة فرانس الجمعة إنه "لمصدر فخر فعلا أن تستضيف دبي حدثا عالميا مثل اكسبو".

من جانبها، قالت البريطانية سارة كان (34 عاما) المقيمة في دبي "كنا نتطلع قدما لليوم وللافتتاح. ونتطلع لمشاهدة بعض العروض على الأرجح وتذوق طعام مختلف من دول مختلفة".

وتاريخيا أقيم معرض إكسبو العالمي الأول في لندن في العام 1851 في كريستال بالاس الذي بني خصيصا لهذا الغرض. وفي باريس، كشف معرض 1889 عن برج إيفل.

وتأمل إمارة دبي في إضافة إقامة المعرض إلى إنجازاتها، ومنها ناطحات السحاب ولا سيما برج خليفة، أعلى مبنى في العالم إذ يبلغ ارتفاعه 828 مترا. وستحتفل الإمارات خلال فترة المعرض بالعيد الخمسين لتأسيسها.

تشارك إسرائيل في المعرض، في خطوة متقدمة جديدة في العلاقات مع الإمارات التي وقعت معها اتفاقا لتطبيع علاقاتهما قبل عام.

انتقادات

ورغم دعوة البرلمان الأوروبي إلى مقاطعته احتجاجا على "انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات"، تشارك معظم الدول الأوروبية في إكسبو دبي.

من جهتها رفضت الإمارات القرار، وتضمن بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي "نرفض بشدة الادعاءات الواردة في النص، والتي تم تناولها ورفضها سابقاً باعتبارها غير صحيحة". مضيفة "يتجاهل القرار بشكل كامل جميع الإنجازات المهمة لدولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان".

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان الجمعة إن " إكسبو 2020 هو فرصة أخرى للإمارات لتقدم نفسها إلى العالم على أنها منفتحة ومتسامحة وتحترم الحقوق، بينما هي تغلق مجال السياسة والخطاب العام والنشاط الحقوقي في الداخل".

فرانس24/ أ ف ب

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