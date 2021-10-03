إسرائيل: هبوط أول رحلة لشركة مصر للطيران في مطار بن غوريون قرب تل أبيب

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طائرة تابعة لشركة مصر للطيران من طراز بوينغ 737 على مدرج مطار القاهرة الدولي في 28 مايو/أيار 2021.

أعلن المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإسرائيلي الأحد عن هبوط طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية "مصر للطيران" لأول مرة في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، في رحلة وصفها عوفر ليفلر بأنها "سابقة تاريخية" مشيرا إلى أن الشركة المصرية ستشرع في تسيير أربع رحلات جوية تحت رايتها إلى الدولة العبرية.

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حطت طائرة تحمل شعار الناقل الوطني المصري "مصر للطيران" الأحد ولأول مرة في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، في رحلة وصفتها هيئة الطيران المدني الإسرائيلي بـ"التاريخية".

وكانت مصر أول دولة عربية توقع اتفاق سلام مع الدولة العبرية في 1979، أعقبه إطلاق رحلات جوية مباشرة بينهما. وتم تأسيس شركة طيران سيناء التابعة لمصر للطيران بشكل خاص لتسيير الرحلات بين البلدين.

تغريدة وزارة الخارجية الإسرائيلية pic.twitter.com/A4hub4P9Dw. بالفيديو : اهلا وسهلا برحلة ايجيبت اير في مطار بن غوريون الدولي 🇮🇱 من 🇪🇬القاهرة. @kaisos1987 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 3, 2021

وفي هذا الشأن، صرح المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإسرائيلي عوفر ليفلر بأن مصر للطيران ستبدأ بتسيير أربع رحلات جوية إلى إسرائيل تحت رايتها.

واعتبر ليفلر هبوط الطائرة الأحد بأنه "سابقة تاريخية" خاصة وأنها تأتي بعد محادثات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي في شرم الشيخ. وصرح بينيت أنه والسيسي "أسسا لعلاقات عميقة للمستقبل".

ويزور آلاف السياح الإسرائيليين مصر سنويا بما في ذلك صحراء سيناء ومنتجعات البحر الأحمر.

تغريدة السفارة الإسرائيلية في مصر ترحب سفارة دولة إسرائيل في مصر باستئناف الرحلات الجوية لشركة الطيران إجيبت إير وذلك بعد فترة طويلة من التوقف بسبب تفشي فيروس الكورونا.

ويعد استئناف الرحلات المباشرة علامة هامّة ومرحب بها لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة العلاقات الاقتصادية.

🇪🇬🤝🇮🇱🛬#إسرائيل #مصر pic.twitter.com/9rO1gYgNdy — السفارة الاسرائيلية (@IsraelinEgypt) October 3, 2021

والخميس، افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد في البحرين سفارة بلاده بعد اتفاق تطبيع العلاقات الذي أبرم العام الماضي بين الدولة العبرية والبحرين برعاية أمريكية. وكانت أول رحلة جوية تجارية بين البحرين وإسرائيل انطلقت من المنامة في وقت سابق الخميس وحطت في مطار بن غوريون. وحملت الرحلة الرقم 972، وهو رمز الهاتف الدولي لإسرائيل.

وتعتبر الأردن ثاني دولة عربية توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل وذلك في 1994 قبل أن تتوقف الاتفاقيات لتستأنف العام الماضي مع عدد من اتفاقيات تطبيع العلاقات بين الدولة العبرية وكل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

ودان الفلسطينيون تلك الاتفاقيات واعتبروها خرقا للإجماع العربي الذي جعل من حل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني شرطا للسلام مع الدولة العبرية.

فرانس24/ أ ف ب

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