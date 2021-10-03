إسرائيل: وزارة العدل توجه اتهامات رسمية للفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن جلبوع ولمساعديهم

© أ ف ب

عناصر شرطة إسرائيلية وصحافيون يتجمعون حول حفرة استخدمت من قبل ستة معتقلين فلسطينيين فروا من سجن جلبوع (شمال) في السادس من أيلول/سبتمبر 2021

أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية الأحد في بيان لها أنها وجهت التهم للمعتقلين الستة الذين فروا من سجن جلبوع شمال إسرائيل عبر حفرة أحدثوها أسفل مغسلة في زنزانتهم خلال الشهر الماضي. كما وجهت أيضا التهم لخمسة آخرين ساعدوهم في الهروب، لكن لم تكشف الوزارة عن طبيعة هذه التهم. ويذكر أن عملية الفرار أحدثت ضجة سياسية وإعلامية كبيرتين، ما استدعى إعادة فحص جميع السجون الإسرائيلية.

إعلان اقرأ المزيد

في انتظار محاكمة المعتقلين الفلسطينيين الستة الذين فروا من معتقل جلبوع الشهر الماضي عبر حفرة أحدثوها أسفل مغسلة في زنزانتهم، قامت النيابة العامة الإسرائيلية الأحد بتوجيه اتهامات رسمية لهم ولخمسة آخرين ساعدوهم على الفرار من أحد السجون عبر نفق حفروه أسفل الزنزانة.

وأعلن بيان لوزارة العدل الإسرائيلية عن توجيه التهم للمعتقلين الستة الذين فروا من سجن جلبوع شديد الحراسة في شمال إسرائيل، في حين وجهت تهمة المساعدة لخمسة آخرين.

وينتمي خمسة من المعتقلين الفارين لـ"كتائب القسام" - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- في حين أن المعتقل السادس قيادي سابق في "كتائب شهداء الأقصى" - الجناح العسكري لحركة فتح- وكانوا معتقلين لتورطهم في هجمات ضد الدولة العبرية.

إعادة فحص كافة السجون الإسرائيلية

وهرب الستة عبر حفرة أحدثوها أسفل مغسلة في زنزانتهم أفضت بهم إلى نفق أوصلهم إلى خارج أسوار السجن. ورأى الفلسطينيون في عملية الفرار عملا "بطوليا".

وقال محامو اثنين منهم إنهم بدأوا في حفر النفق في كانون الأول/ديسمبر العام الماضي، مستخدمين ملاعق وصحون ومقبض غلاية فتمكنوا من الفرار إلى أن أعيد اعتقالهم بعد عملية مطاردة واسعة.

وأثارت عملية الفرار موجة انتقادات في إسرائيل، ما دفع الحكومة لاتخاذ قرار بتشكيل لجنة تحقيق وإعادة فحص كافة السجون الإسرائيلية التي تضمّ حوالى 4650 معتقلا فلسطينيا، بينهم 200 طفل وقاصر.

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك