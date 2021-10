مصرع تسعة أشخاص على الأقل في سلطنة عمان وإيران جراء إعصار "شاهين"

تغريدة "عمان أوبسرفر"

Suwaiq witnessing heavy rains and storms winds with speeds ranging from 120-150km/hr as cyclone Shaheen makes landfall in Oman. #Oman #OmanObserver #rain#Shaheen #shaheencyclone#شاهين #الحالة_المدارية pic.twitter.com/ONZVWJpeIA