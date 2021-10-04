ريبورتاج: الإماراتيون يعتبرون احتضان دبي لـ"إكسبو 2020" فرصة للتعريف ببلادهم ودفع اقتصادها

المركز الذي يحتض فعاليان معرض "إكسبو دبي" © فرانس 24

تتواصل فعاليات "إكسبو 2020" في دبي بالإمارات العربية المتحدة وسط حضور مكثف. ويعتبر الإماراتيون هذا الحدث فرصة للتعريف ببلادهم ودفع اقتصادها. وصرفت أكثر من 7 مليارات دولار في إنشاء المركز الذي يحتضن فعاليات التظاهرة على مساحة تمتد على 4 كيلومترات مربعة كافية لاحتضان جميع البعثات من 190 دولة. وعلى الرغم من الانتقادات الدولية بشأن ملف حقوق الإنسان وحرية التعبير في البلاد، فإن هذا الإنجاز يعد مصدر فخر للإماراتيين خاصة وأنه يتزامن مع الذكرى الخمسين لقيام دولتهم. تقرير: أشريف عبيد و كلوفيس كسالي.