ريبورتاج: القوى السياسية العراقية تدعو للمشاركة بقوة في الانتخابات البرلمانية

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

تعد المشاركة الواسعة في الانتخابات العراقية البرلمانية المرتقبة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، "كلمة السر" التي تتفق عليها القوى السياسية سواء كانت جديدة أو تقليدية. فالقوى الجديدة التي قررت خوض المنافسة الانتخابية وأغلبها من الحركات المنبثقة عن الحراك الشعبي، ترى بأن "الثورة الانتخابية" للعراقيين هي التي ستحدث التغيير الذي نادت به الحركة الاحتجاجية. ولذلك فالوصول إلى الحكم أو الاكتفاء بالمعارضة النيابية، لن يتم إلا عبر الوسائل الدستورية المتمثلة في الانتخابات مهما كانت ظروفها.