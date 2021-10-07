وزير الخارجية الإيراني يؤكد استعداد بلاده لبناء محطتين للطاقة في لبنان وإعادة بناء مرفأ بيروت

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يصافح الرئيس اللبناني ميشال عون في القصر الرئاسي في بعبدا. لبنان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الخميس خلال زيارته لبنان، بأن بلاده مستعدة لتشييد محطتين للطاقة إحداهما في بيروت والأخرى في جنوب البلاد الغارقة في أزمات متعددة بما فيها انقطاع التيار الكهربائي. وأكد الوزير بأن بلاده جاهزة أيضا للمساهمة في إعادة بناء مرفأ بيروت المدمر جراء انفجار أغسطس/آب 2020، في حال قدم الجانب اللبناني هذا الطلب.

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قال وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان الخميس إن بلاده مستعدة لبناء محطتين للطاقة في لبنان إحداهما في بيروت والأخرى في الجنوب.

وأضاف عبد اللهيان خلال مؤتمر صحافي أثناء زيارته لبنان، أن عملية بناء المحطتين ستستغرق 18 شهرا فقط. مشيرا إلى أن الجمهورية الإسلامية مستعدة أيضا للمساعدة في إعادة بناء مرفأ بيروت المدمر جراء انفجار أغسطس/آب 2020، إذا قدم الجانب اللبناني هذا الطلب.

تغريدة الرئاسة اللبنانية الرئيس عون أكّد لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على دعم لبنان للجهود التي تُبذل لتعزيز التقارب بين دول المنطقة pic.twitter.com/hjSAlgzgL8 — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 7, 2021

من جهة أخرى، قال الوزير إن المحادثات بين إيران والسعودية قطعت "شوطا جيدا".

وتتنافس إيران والسعودية، القوتان الكبيرتان في الشرق الأوسط، منذ سنوات، وتدعمان حلفاء يخوضون حروبا بالوكالة في اليمن وسوريا وغيرهما. والعلاقات الدبلوماسية بين البلدين مقطوعة منذ 2016.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد أكد الأحد بأن حكومة المملكة، قد أجرت جولة أولى من المحادثات المباشرة مع الحكومة الإيرانية الجديدة الشهر الماضي، في إطار عملية بدأت في وقت سابق من العام الحالي للحد من التوترات.

تغريدة وزارة الخارجية اللبنانية استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان وجرى عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين والنية في التوجه نحو تحسينها وتطويرها.

🇮🇷🇱🇧 pic.twitter.com/ZSZ2pPL1ZM — Mofa Lebanon (@Mofalebanon) October 7, 2021

واستضاف العراق بدوره، ثلاث جولات من المحادثات السعودية الإيرانية في الأشهر السابقة على تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي في أغسطس/آب.

وكان الأمير فيصل قد قال إن أحدث جولة من المحادثات قد جرت في 21 سبتمبر/أيلول، لكنه لم يذكر أين. وتزامن ذلك مع كلمة ألقاها رئيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

فرانس24/ رويترز

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