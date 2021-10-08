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انطلاق عملية التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية العراقية

الانتخابات البرلمانية في العراق © فرانس24

انطلقت صباح الجمعة عملية التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية العراقية وذلك قبل 48 ساعة من بدء التصويت العام، يوم الأحد المقبل. ودعي إليها نحو مليون و75 ألف ناخب من أفراد قوات الجيش العراقي ووزارة الداخلية في إقليم كردستان والنازحين وغيرهم من القوات البيشمركة الكردية. وتم استثناء قوات الحشد الشعبي من التصويت بسبب عدم استكمال القوائم الخاصة بأسماء أفراد قواته وعدم إرسالها إلى مفوضية الانتخابات العراقية، وفق ما أفاد به مراسل فرانس24 في بغداد إبراهيم صالح.