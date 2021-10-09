لبنان: ظلام تام مع توقف أكبر محطتي كهرباء بالبلاد عن العمل بسبب نقص الوقود

دخل لبنان في ظلام تام بعد خروج أكبر محطتي كهرباء من الخدمة بسبب نقص الوقود، وفق ما أفاد به مسؤول لبناني لوكالة رويترز. وأفادت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان صحافي عن توقف محطتي دير عمار والزهراني لتوليد الكهرباء عن العمل. وكانت المؤسسة قد أصدرت سابقا بيانات تحذر فيها من نفاد الوقود، بحسب ما أكدته مراسلة فرانس24 جويل مارون. وأوضحت مارون أن وزراء في الحكومة يقومون بالاتصالات حاليا في محاولة لتأمين المحروقات وإعادة الشبكة إلى العمل.

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أشار مسؤول لبناني لرويترز السبت إلى أن البلاد دخلت في ظلام تام بعد خروج أكبر محطتي كهرباء من الخدمة بسبب نقص الوقود.

من جهتها، أفادت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان صحافي عن توقف محطتي دير عمار والزهراني لتوليد الكهرباء عن العمل "ما انعكس مباشرة على ثبات واستقرار الشبكة وأدى إلى هبوطها بشكل كامل دون إمكانية إعادة بنائها مجددا في الوقت الراهن في ظل في ظل هذه الظروف التشغيلية الصعبة والقدرة المتدنية من جهة واستمرار وجود محطات تحويل رئيسية خارجة عن سيطرة المؤسسة من جهة أخرى".

وكانت مؤسسة الكهرباء قد أصدرت سابقا بيانات تحذيرية عدة من فقدان مادة الوقود لديها، بحسب ما أكدته مراسلة فرانس24 جويل مارون. وأوضحت مارون أن وزراء في الحكومة يقومون بالاتصالات حاليا في محاولة لتأمين المحروقات وإعادة الشبكة إلى العمل.

ولفت المصدر إلى أن "شبكة كهرباء لبنان توقفت تماما عن العمل عند ظهر اليوم، ومن المستبعد أن تعمل حتى نهار الاثنين القادم أو لأيام عدة".

وتابع المصدر أن شركة كهرباء لبنان تحاول أن تستعين بمخزون الجيش من زيت الوقود لتشغيل إحدى المحطتين بشكل موقت لكن ذلك لن يحدث قريبا.

إلى ذلك، اعتبرت المؤسسة في بيان أنه من المرتقب وصول شحنة وقود من اتفاقية مبادلة مبرمة مع العراق في أواخر الشهر الجاري. ويعتمد معظم اللبنانيين على مولدات الكهرباء الخاصة التي تعمل بالديزل بالرغم من نقص المعروض.

ونتجت أزمة الوقود عن انهيار مالي يعصف بالاقتصاد اللبناني منذ 2019، إذ فقدت العملة نحو 90 بالمئة من قيمتها وانزلق أكثر من ثلاثة أرباع السكان إلى براثن الفقر.

فرانس24/ أ ف ب

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