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ريبورتاج: كيف ينظر الشباب العراقي إلى الانتخابات البرلمانية؟

مؤتمر صحفي لحركة الوعي الوطنية العراقية © فرانس24

نتيجة شعورهم بالإحباط من الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية المتردية في العراق، كان الشباب هم المحرك الرئيس ووقود الحركة الاحتجاجية التي اندلعت عام 2019 للمطالبة بالمساواة والقضاء على الفساد المستشري في صفوف الطبقة السياسية وهيمنة الفصائل المسلحة على أوجه الحياة وتأسيس حياة سياسية سليمة. جانب كبير من الشباب قرروا مقاطعة الانتخابات البرلمانية لفقدانهم الثقة بالسياسيين، بينما رأى آخرون أن المشاركة في العملية الديمقراطية أمر ضروري.