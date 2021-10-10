لبنان: إعادة تشغيل شبكة الكهرباء بشكل جزئي بعد انقطاعها بشكل كامل

عادت شبكة الكهرباء في لبنان الأحد إلى الخدمة بشكل جزئي بعد غرق البلاد بظلمة تامة جراء توقف معملين رئيسيين لإنتاج الكهرباء. وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنها تسلمت كميات من مادة الغاز أويل من الجيش اللبناني، ما يسمح بتوفير الكهرباء لبضعة ساعات في اليوم.

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أشارت وزارة الطاقة اللبنانية إلى إعادة تشغيل شبكة الكهرباء جزئيا الأحد غداة انقطاعها بشكل تام، بعد توفير الجيش إمدادات وقود.

وذكر بيان الوزارة أن "الجيش اللبناني سلم كمية إجمالية تبلغ 6000 كيلولتر من مادة الغاز أويل مناصفة بين كل من معملي دير عمار والزهراني" ما يسمح بتوفير الكهرباء لبضعة ساعات في اليوم.

وكان لبنان قد غرق السبت في العتمة الشاملة للمرة الثانية خلال شهر بعد توقف نشاط معملين رئيسيين لإنتاج الكهرباء. وبدأ ينفد مخزون الوقود الذي تحتاج إليه المولدات الخاصة التي تعتمد عليها المنازل والمتاجر وكذلك المستشفيات.

ويعاني البلد صعوبات في توريد الوقود نتيجة تراجع غير مسبوق في سعر صرف الليرة اللبنانية وضعف شديد في احتياطات العملة الصعبة.

ويشهد لبنان منذ أشهر تقنينا للكهرباء تجاوز 22 ساعة يوميا، وعلى وقع انهيار اقتصادي مستمر منذ عامين صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850.

وعرفت البلاد الذي تُتهم نخبته السياسية بالفساد وانعدام الكفاءة، ضعف إنتاج الكهرباء منذ عقود، ما كلف خزينة الدولة مليارات الدولارات منذ نهاية الحرب (1975-1990). ويطالب المجتمع الدولي لبنان بتنفيذ إصلاحات عاجلة، لاسيما في شركة كهرباء لبنان رمز انهيار الخدمات العامة في البلاد.

فرانس24/ أ ف ب

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