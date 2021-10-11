اليمن: التحالف بقيادة السعودية يعلن مقتل 156 من الحوثيين جنوب محافظة مأرب الاستراتيجية

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لقطة مأخوذة من فيديو يظهر فيه مقاتل موال للحكومة اليمنية يطلق النار على مواقع للحوثيين في محيط مدينة مأرب بشمال اليمن في 27 أيلول/سبتمبر 2021

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الإثنين مقتل أكثر من 156 مقاتلا من الحوثيين في عمليات استهداف جوية في منطقة العبدية جنوب محافظة مأرب الواقعة شمال اليمن "خلال الساعات الـ 24 الماضية".

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أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الإثنين في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية مقتل أكثر من 156 مقاتلا من الحوثيين إثر عمليات استهداف جوية في منطقة العبدية جنوب محافظة مأرب بشمال اليمن.

وقال التحالف: "نفذنا 33 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا في العبدية خلال الساعات الـ 24 الماضية ...عمليات الاستهداف شملت تدمير 8 آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 156 عنصرا إرهابيا".

وصعّد الحوثيون في شباط/فبراير عملياتهم العسكرية للسيطرة على مأرب، وأوقعت المعارك منذ ذلك الوقت مئات القتلى من الجانبين. ومن شأن سيطرتهم على هذه المنطقة الغنية بالنفط أن تسهّل توسعهم إلى محافظات أخرى، ويعزز موقفهم التفاوضي في أي محادثات سلام مقبلة.

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفا عسكريا دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا التي تخوض نزاعا داميا ضد الحوثيين منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في 2014.

فرانس24/ أ ف ب

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