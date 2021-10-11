اليمن: التحالف بقيادة السعودية يعلن مقتل 156 من الحوثيين جنوب محافظة مأرب الاستراتيجية

نشرت في:

لقطة مأخوذة من فيديو يظهر فيه مقاتل موال للحكومة اليمنية يطلق النار على مواقع للحوثيين في محيط مدينة مأرب بشمال اليمن في 27 أيلول/سبتمبر 2021
لقطة مأخوذة من فيديو يظهر فيه مقاتل موال للحكومة اليمنية يطلق النار على مواقع للحوثيين في محيط مدينة مأرب بشمال اليمن في 27 أيلول/سبتمبر 2021 © أ ف ب تي في/ أ ف ب
نص: فرانس24 تابِع
1 دقائق

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الإثنين مقتل أكثر من 156 مقاتلا من الحوثيين في عمليات استهداف جوية في منطقة العبدية جنوب محافظة مأرب الواقعة شمال اليمن "خلال الساعات الـ 24 الماضية".

إعلان

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الإثنين في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية مقتل أكثر من 156 مقاتلا من الحوثيين إثر عمليات استهداف جوية في منطقة العبدية جنوب محافظة مأرب بشمال اليمن.

وقال التحالف: "نفذنا 33 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا في العبدية خلال الساعات الـ 24 الماضية ...عمليات الاستهداف شملت تدمير 8 آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 156 عنصرا إرهابيا".

وصعّد الحوثيون في شباط/فبراير عملياتهم العسكرية للسيطرة على مأرب، وأوقعت المعارك منذ ذلك الوقت مئات القتلى من الجانبين. ومن شأن سيطرتهم على هذه المنطقة الغنية بالنفط أن تسهّل توسعهم إلى محافظات أخرى، ويعزز موقفهم التفاوضي في أي محادثات سلام مقبلة.

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفا عسكريا دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا التي تخوض نزاعا داميا ضد الحوثيين منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في 2014.

 

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

Download_on_the_App_Store_Badge_AR_RGB_blk_102417 google-play-badge_AR