لبنان: حسن نصر الله يطالب بقاض "صادق وشفاف" لاستكمال التحقيق بانفجار مرفأ بيروت

منظر من مناظر مرفأ بيروت الذي دمره الانفجار في 4 آب 2020. بعد مرور عام، لم يتغير المرفأ ولم تبدأ بعد أية عملية ترميمية بسبب نقص الامكانيات الماالية.

طالب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الإثنين في خطاب بقاض "صادق وشفاف" لاستكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. وقال: "نعتبر ما يحدث خطأ كبيرا جدا جدا.. ولن يوصل إلى حقيقة ولن يوصل إلى عدالة بل إلى ظلم وإخفاء الحقيقة". وتابع: "نطالب بقاض صادق وقاض شفاف يعمل على تحقيق واضح وتحقيق شفاف.. من دون استنسابية".

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ندد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الإثنين في خطاب عبر الشاشة بثته قناة المنار التابعة للحزب بما وصفه بـ"استنسابية" المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار، مطالبا بقاض "صادق وشفاف" لاستكمال التحقيق في القضية.

وقال: "نعتبر ما يحدث خطأ كبيرا جدا جدا.. حتى ينقطع النفس، ولن يوصل إلى حقيقة ولن يوصل إلى عدالة بل إلى ظلم واخفاء الحقيقة". وأضاف: "لا يعني أننا نطالب بإغلاق التحقيق، أبدا، نطالب بقاض صادق وقاض شفاف يعمل على تحقيق واضح وتحقيق شفاف.. من دون استنسابية".

واتهم نصر الله المحقق بيطار بـ"الاستنسابية والتسييس"، وبالعمل "في خدمة أهداف سياسية". وتابع: "قلنا انتبه، لا تعمل استنسابيا ولا تسيس، قبل أن نقول عليك أن ترحل".

وحمل نصر الله بشدة على بيطار لاستدعائه مسؤولين دون سواهم سياسيين وأمنيين لاستجوابهم، في وقت رفض القضاء طلبات عدة تقدم بها المدعى عليهم لكف يد بيطار عن القضية. وشدد على أن هذا "الموضوع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، ولا إمكانية لاستمراره خصوصا في الأيام القليلة المقبلة".

وبعد تعليق التحقيق لمرتين، حدد بيطار يومي الثلاثاء والأربعاء مواعيد لاستجواب وزراء المالية السابق علي حسن خليل والأشغال غازي زعيتر والداخلية نهاد المشنوق، مستغلا عدم تمتعهم بالحصانة النيابية قبل انعقاد الدورة العادية الثانية للبرلمان في 19 من الشهر الحالي.

وتسبب انفجار المرفأ في 4 آب/أغسطس 2020 بمقتل 214 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة. وعزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية. وتبين لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكنا.

فرانس24/ أ ف ب

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