سوريا: قصف جوي إسرائيلي على منطقة تدمر يسفر عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين

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الدفاعات الجوية السورية ترد على غارات إسرائيلية في جنوب دمشق. ليل 20 يوليو/تموز 2020.

ذكر الإعلام السوري الخميس أن قصفا جويا إسرائيليا طال منطقة تدمر بمحافظة حمص وسط البلاد قد أدى إلى مقتل جندي في الجيش وإصابة ثلاثة آخرين. واستهدف القصف حسب بيان عسكري نشرته وكالة الأنباء "سانا" برج اتصالات وبعض النقاط المحيطة به. بينما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف الإسرائيلي استهدف "مواقع لمقاتلين إيرانيين، بينها برج الاتصالات التابع لهم أيضا، قرب مطار التيفور العسكري جنوب شرق مدينة تدمر".

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أفاد الإعلام الرسمي السوري بمقتل جندي سوري وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ليل الأربعاء في قصف إسرائيلي استهدف منطقة تدمر بمحافظة حمص في وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إنه "حوالي الساعة 23,34 (20:34 ت غ)، نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه منطقة التنف باتجاه منطقة تدمر مستهدفاً برج اتصالات وبعض النقاط المحيطة به، مما أدى إلى استشهاد جندي وجرح ثلاثة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية".

من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "الضربات الإسرائيلية طالت مواقع لمقاتلين إيرانيين، بينها برج الاتصالات التابع لهم أيضاً، قرب مطار التيفور العسكري جنوب شرق مدينة تدمر".

وفي الثامن من الشهر الحالي، قتل عنصران غير سوريين من المقاتلين الموالين لإيران، وفق المرصد السوري، في قصف إسرائيلي استهدف أيضا مطار التيفور ومحيطه، فيما تحدث الإعلام الرسمي عن إصابة ستة جنود سوريين.

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل عشرات الغارات في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ العام 2011 تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

فرانس24/ أ ف ب

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