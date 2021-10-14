مباشر - لبنان: قتيل وثمانية جرحى في إطلاق نار خلال مظاهرة لأنصار حزب الله وحركة أمل في بيروت

قتل شخص واحد وأصيب ثمانية آخرين، ثلاثة منهم حالتهم خطيرة، الخميس في إطلاق نار ببيروت، تزامنا مع مظاهرة ينظمها أنصار حزب الله وحركة أمل الشيعية ضد المحقق العدلي في تفجير مرفأ العاصمة اللبنانية. نتابع تطورات الأحداث لحظة بلحظة:

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قتل شخص وأصيب ثمانية آخرين بجروح الخميس جراء إطلاق نار تزامنا مع مظاهرة لمناصرين من حزب الله وحركة أمل ضد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، وفق ما أفادت طبيبة وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت مديرة الطوارئ في مستشفى الساحل مريم حسن "وصل قتيل أصيب بطلق ناري في رأسه إلى المستشفى، كما هناك ثمانية مصابين، بينهم ثلاثة في حالات خطرة".

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فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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