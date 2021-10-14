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لبنان: من أطلق النار على مظاهرة لأنصار حزب الله وحركة أمل في بيروت؟

متظاهرون من حزب الله وحركة أمل في مظاهرة ببيروت، 14 أكتوبر/تشرين الأول. © رويترز

أدى إطلاق نار الخميس على متظاهرين من أنصار حزب الله وحركة أمل، يرفضون استمرار مهمة المحقق العدلي في انفجار بيروت، إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل. وتطرح عدة تساؤلات حول الأطراف التي كانت وراء استعمال الرصاص ضد متظاهرين، فيما اتهم حزب الله "مجموعات من القوات اللبنانية". ويرى محرر الشؤون الدولية في فرانس24 خالد الغرابلي أن هذا الوضع يراد منه التصعيد تجاه الحزب الشيعي، القوة السياسية والعسكرية في البلاد، وهو "وضع في غاية خطورة". ودعا رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إلى توقيف المتسببين في أعمال العنف الدموي هاته.