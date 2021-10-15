بمشاركة سفن حربية وغواصات.. مناورات بحرية روسية-صينية مشتركة في بحر اليابان

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أجرت روسيا والصين الجمعة مناورات بحرية مشتركة في بحر اليابان، كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، وذلك في إطار تدريبات التعاون البحري بين البلدين في الفترة من 14 إلى 17 أكتوبر/تشرين الأول.

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قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن روسيا والصين أجرتا مناورات بحرية مشتركة في بحر اليابان الجمعة في إطار تدريبات التعاون البحري بين البلدين في الفترة من 14 إلى 17 أكتوبر/تشرين الأول.

وتشارك في المناورات سفن حربية وسفن دعم من أسطول المحيط الهادئ الروسي، بما في ذلك كاسحات ألغام وغواصة، وترمي للتدريب على كيفية العمل معا وتدمير ألغام العدو العائمة بنيران المدفعية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن مدمرتين وغواصة وطرادين من بين السفن التي أرسلتها بكين للمشاركة في التدريبات، مشيرة إلى أنها رست في أقصى شرق روسيا في اليوم السابق.

وأوضحت الوزارة أن القوة المشتركة ستتدرب على إطلاق النار على أهداف صممت لتحاكي سفن العدو وستجري تدريبات للدفاع الجوي بمشاركة طائرات مقاتلة روسية متعددة المهام من طراز (إس.يو-30إس.إم) وطائرات هليكوبتر.

فرانس24/ رويترز

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