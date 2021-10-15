لبنان: تشييع قتلى اشتباكات بيروت والسلطات تعلن إلقاء القبض على 19 شخصا "ثبت تورطهم" في الأحداث

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أعلنت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام في لبنان غداة الاشتباكات الدامية التي شهدتها بيروت الخميس، إلقاء القبض على 19 شخصا "ثبت تورطهم" في الاشتباكات التي أسفرت عن سقوط سبعة قتلى وعشرات الجرحى. وقد شيع حزب الله وحليفته حركة أمل الجمعة سبعة قتلى، غالبيتهم من عناصرهما، سقطوا خلال الاشتباكات.

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أفادت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام في لبنان الجمعة أن السلطات ألقت القبض على 19 شخصا "ثبت تورطهم" في اشتباكات بيروت التي أسفرت عن سقوط سبعة قتلى وعشرات الجرحى.

وتصاعد التوتر في لبنان بسبب التحقيق في الانفجار الضخم الذي وقع العام الماضي في بيروت وتحول الخميس إلى أسوأ أعمال عنف في الشوارع منذ أكثر من عشر سنوات، مما أسفر عن مقتل سبعة شيعة بالرصاص وأعاد للأذهان أشباح الحرب الأهلية في البلاد والتي دارت رحاها بين عامي 1975 و 1990.

وقد شيع حزب الله وحليفته حركة أمل الجمعة سبعة قتلى، غالبيتهم من عناصرهما، سقطوا خلال الاشتباكات.

في الضاحية الجنوبية لبيروت، شيع المئات عنصرين من حزب الله، القوة العسكرية والسياسية الأبرز في البلاد، بالإضافة إلى المرأة. ولفت الجثامين براية حزب الله الصفراء اللون، وأحاط بها عناصر من الحزب بلباس عسكري.

وشيعت حركة أمل ثلاثة من عناصرها في مناطق مختلفة. وفي قرية النيميرية جنوبا، أطلق مشيعون النار في الهواء فيما نثرت النساء الورود فوق جثمان قتيل لم يتجاوز 26 عاما.

وخلال التشييع، قال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين إن "كل هذا القتل وكل هذه المجرزة الذي قام به هو حزب القوات اللبنانية"، متهما إياه بالسعي لـ"إحداث حرب أهلية".

واعتبر حزب القوات اتهامه "مرفوضا جملة وتفصيلا"، متهما حزب الله بـ"اجتياح" المنطقة و"الدخول إلى الأحياء الآمنة". وقال رئيسه سمير جعجع، الذي دائما ما يطالب بنزع سلاح حزب الله، إن "السبب الرئيسي لهذه الأحداث هو السلاح المتفلِّت والمنتشر".

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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