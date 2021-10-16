حزب "القوات اللبنانية" ينفي ادعاء حزب الله له بالتخطيط لأعمال العنف التي شهدتها بيروت الخميس

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مقاتلون شيعة من حزب الله وحركة أمل يطلقون قذائق أر بي جي خلال اشتباكات في منطقة الطيونة في جنوب العاصمة اللبنانية بيروت في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2021

عبر حزب القوات اللبنانية الجمعة على لسان زعيمه سمير جعجع عن رفضه التام للاتهامه بالتخطيط لأعمال العنف التي وقعت في شوارع بيروت الخميس وأسفرت عن سقوط سبعة قتلى. واتهم جعجع في نفس الوقت حزب الله بـ"اجتياح" المنطقة و"الدخول إلى الأحياء الآمنة".

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نفى سمير جعجع زعيم حزب القوات اللبنانية في ساعة متأخرة الجمعة أن يكون حزبه قد خطط لأعمال العنف التي وقعت في شوارع بيروت وأسفرت عن سقوط سبعة قتلى وقال إن اجتماعا عقد في اليوم السابق كان سياسيا تماما.

وقال جعجع لمحطة صوت لبنان الدولية المحلية في مقابلة إن الاجتماع كان لمناقشة خيارات العمل إذا نجحت جماعة حزب الله المدعومة من إيران في جهود عزل المحقق الرئيسي الذي يتولى التحقيق في انفجار ميناء بيروت الذي وقع العام الماضي.

واعتبر حزب القوات اتهامه "مرفوضا جملة وتفصيلا"، متهماً حزب الله بـ"اجتياح" المنطقة و"الدخول إلى الأحياء الآمنة". وقال رئيسه سمير جعجع، الذي دائما ما يطالب بنزع سلاح حزب الله، إن "السبب الرئيسي لهذه الأحداث هو السلاح المتفلت والمنتشر".

والجمعة شيع حزب الله وحليفته حركة أمل سبعة قتلى، غالبيتهم من عناصرهما، سقطوا خلال الاشتباكات التي أعادت إلى الأذهان سنوات الحرب الأهلية وأتت على وقع توتر سياسي مرتبط بمسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

واتهم حزب الله وحركة أمل "مجموعات من حزب القوات اللبنانية"، أبرز الأحزاب المسيحية التي شاركت في الحرب الأهلية ويعد اليوم معارضاً شرساً لحزب الله، بـ"الاعتداء المسلح" على مناصريهما.

وخلال التشييع، قال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين إن "كل هذا القتل وكل هذه المجرزة الذي قام به هو حزب القوات اللبنانية"، متهماً إياه بالسعي لـ"إحداث حرب أهلية".

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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