العراق: نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 43 بالمئة والصدر ينوي قيادة الأغلبية البرلمانية

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أنصار لرجل الدين الشيعي العراقي النافذ مقتدى الصدر يحتفلون في ميدان التحرير في بغداد في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2021 إثر إعلان نتائج الانتخابات التشريعية.

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية العراقية التي أجريت الأسبوع الماضي 43 بالمئة حسب تأكيد مفوضية الانتخابات. في المقابل، أكد رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر أن كتلته حصلت على أكبر عدد من المقاعد ما يمكنه من بدء مفاوضات قال إنها ستكون "وطنية لا طائفية ولا عرقية" لتشكيل حكومة جديدة.

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كشفت مفوضية الانتخابات العراقية في ساعة متأخرة السبت أن نسبة المشاركة فى انتخابات البرلمان التي أجريت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول بلغت 43 بالمئة وذلك في زيادة طفيفة عن النتائج الأولية لكنها أقل من الانتخابات الأخيرة الذي أجريت عام 2018.

وأضافت اللجنة أن مجموع من أدلوا بأصواتهم تجاوز 9.6 مليون ناخب مضيفة أن النتائج قابلة للطعن.

وقال رجل الدين الشيعى مقتدى الصدر إن كتلته حصلت على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان وإنه لن يطعن في النتائج.

"تحالفات لا عرقية ولا طائفية"

وقال الصدر، الذي يعارض كل أشكال التدخل الأجنبي وتمثل الجماعات الموالية لإيران أكبر منافس له، في بيان السبت "إننا سنسعى إلى تحالفات وطنية لا طائفية ولا عرقية وتحت خيمة الإصلاح وفقا لتطلعات الشعب".

وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت في نتائج أولية يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول أن نسبة المشاركة 41 بالمئة.

وأجريت الانتخابات مبكرا عن موعدها بضعة أشهر في استجابة للاحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت في عام 2019 وأطاحت بالحكومة وكشفت عن حالة من الغضب واسع النطاق ضد القادة السياسيين الذين يقول كثير من العراقيين إنهم حققوا ثروات لأنفسهم على حساب البلاد.

ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ليس مرشحا في الانتخابات لكن مفاوضات بعد التصويت قد تسفر عن توليه المنصب لفترة ثانية.

والكاظمي، الذي يعتبر على نطاق واسع مقربا من الغرب، لا يحظى بدعم حزب بعينه.

وتفيد مفوضية الانتخابات في البلاد بأن ما لا يقل عن 167 حزبا وأكثر من 3200 مرشح يتنافسون على مقاعد البرلمان وعددها 329.

فرانس24/ رويترز

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